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「沒做垃圾分類」丟傘遭拒收！婦人推傷清潔隊員遭判妨害公務

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市林園區一名婦人因拿未做好垃圾分類的雨傘準備丟入垃圾車，遭到清潔隊員拒收，婦人因此心生不滿，竟趁清潔隊員轉身時出手推對方，導致隊員重心不穩受傷，法官因此認定婦人觸犯妨害公務執行及傷害罪，從一重以傷害罪判處拘役45天。

判決書指出，今年2月14日晚間8時許，陳姓婦人在高雄市林園區溪州一路376巷倒垃圾時，將一把未做好垃圾分類的雨傘丟入環保局林園區清潔隊的垃圾壓縮車內，站在車後方車斗上執行公務的清潔隊臨時人員發現後，當場拒絕收受，並將雨傘退還。

陳婦認為遭到刁難、心生不滿，不聽勸告接連將雨傘第4度投入，隊員見狀再次將雨傘撿起退還，甚至將雨傘甩往車後方無人地面，未料陳婦撿起雨傘後等垃圾車停下又再度投入，雙方一陣交涉後，當晚8時12分許，正當隊員轉身察看左方其他民眾丟垃圾時，陳婦竟從後方徒手推擠隊員右肩附近，導致隊員重心不穩、腳步移動，造成右側肩膀及左側第四、五腳趾鈍挫傷。

陳婦雖坦承有將未分類的雨傘丟入垃圾車，但矢口否認有何妨害公務與傷害犯行，辯稱自己不知道不能丟雨傘，且現場人很多「我怎麼打她，我沒有推她」。

不過法官勘驗垃圾車後方監視器畫面與急診診斷證明書，發現畫面清楚記錄了陳婦動手推人、隊員重心不穩移步，以及雙方因反作用力各自移動的過程，足見隊員受傷與陳婦的推擠行為具有因果關係，陳婦空言否認並不足採。

法官審酌陳婦僅因雨傘未做垃圾分類的細故，竟對依法執行職務的清潔隊員施以強暴手段，妨害公務執行並致人受傷，考量其犯後否認犯行、未與被害人達成和解，因此依想像競合犯規定從一重依傷害罪判處拘役45天。

高雄地方法院。聯合報系資料照
高雄地方法院。聯合報系資料照

清潔隊員 垃圾分類 垃圾

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