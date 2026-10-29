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北市議員候選人陳重文涉餐會賄選 檢漏夜偵訊後令80萬元交保

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市議員候選人陳重文涉餐會賄選，檢調昨搜索約談陳等18人調查，漏夜偵訊後令陳80萬元交保，期間陳不滿「參加典禮遭亂檢舉變賄選」、「選前搜索司法介選」，確切是否涉及不法，詳細案情仍待釐清。

陳重文昨深夜由調查人員載送至地檢署複訊，面對媒體鏡頭，他說自己只是參加一場典禮，被亂檢舉變成賄選，「這到底是司法案件，還是政治案件？」檢方複訊後令陳80萬元交保，陳辦保後另向媒體表示「選民眼睛是雪亮的，陳重文是清白的」，並質疑檢調在選前搜索，是司法介入選舉。

士林地檢署表示，陳重文因涉及一場餐會遭控涉嫌賄選，檢方獲報指揮調查局台北市調查處偵辦，昨搜索陳的服務處及議會辦公室等9處、約談陳等18人，釐清是否有涉違反公職人員選舉罷免法情況。

據悉，檢調原預計約談21人，包含陳重文等3名人涉嫌行賄、13人涉嫌受賄及5名證人，但昨有3名被告未到案，實際共18人移送地檢署複訊，除陳重文以80萬元交保外，其餘詳細強制處分結果待釐清。

涉案餐會辦在陽明山某高檔日料餐廳內，當天約有30人參與。公職人員選舉罷免法第99條第1項規定「對有投票權者行求、期約、交付賄賂或其他不正利益而約其行使投票權」，違者可處3年以上、10年以下徒刑，得併科100萬元以上、1000萬元以下罰金。

陳重文2014年起擔任台北市議會連3屆市議員，但近年訴訟纏身，被控關說北市府與台智光公司之間的公托監視器案，並從中圖利，另涉資本不實、業務侵占、偽造文書、內線交易等案，台北地院2024年依貪汙、公司法、偽造文書、業務侵占等罪，得易科罰金部分判刑6月，不得易科罰金部分判刑8年6月，褫奪公權6年。全案上訴中。

陳重文與其父陳思宗另涉於北投區農會理事長選舉期間行賄，士林地院今年3月簡易判決，依農會法判父子2人各徒刑5月，其餘被告因事後主動退還贈物或不知情，分別獲不起訴、緩起訴。

陳重文因屢次涉訟，今年以無黨籍身分參選九合一大選，前天抽籤抽到12號後，在臉書專頁上發文表示，「服務是一步一腳印拚出來的」、「12號，不只是一個號碼，要用12萬分的努力繼續為士林、北投打拚」、「做鄉親心中數一數二的好議員」，未料昨因涉賄遭檢調搜索約談。

陳重文昨夜被送至士林地檢署複訊，稱「參加典禮遭亂檢舉變賄選」、「是司法案件還是政治案件？」。記者季相儒／攝影
陳重文昨夜被送至士林地檢署複訊，稱「參加典禮遭亂檢舉變賄選」、「是司法案件還是政治案件？」。記者季相儒／攝影

陳重文 議員 賄選 2026九合一選舉 台北市選舉

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