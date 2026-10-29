快訊

什麼鬼話都信？五星座最容易無條件相信別人

重提2024柯文哲冷嗆侯友宜惹怒陳佩琪 趙少康：無意檢討任何人

聽新聞
0:00 / 0:00

父持刀恫兒違保護令判30天！法官勸世文：硬擠獄牢苦了自己為難別人

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市陳姓男子因對兒子有暴力行為獲法院核發民事通常保護令，今年7月31日在住處內又因故發生口角，他持水果刀揮舞作勢攻擊兒子，且恫嚇「不是你沒命，就是我沒命」，法官依違反保護令罪判陳男拘役30天，可易科罰金；法官在判決書寫千字勸世文，要他不要再硬擠獄牢世界，苦了自己，為難別人。

基隆地院判決書指出，陳男因曾對兒子實施家庭暴力行為，經基隆地方法院於去年8月5日核發民事通常保護令，裁定他不得對兒子實施身體、精神或經濟上的騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害的行為；不得直接或間接為騷擾、跟蹤行為等，保護令有效期間為1年。

判決說，陳男今年7月31日晚間11時許，在住處因故與兒子發生口角，持水果刀揮舞作勢攻擊，且恫稱「不是你沒命，就是我沒命」等語，兒子心生畏懼報警處理。

法官審理指出，陳男其家庭成員有苦難言、百般無奈，陳男暴氣惡習犯行情節甚重，所為實有可議，但犯後坦承犯行，考量日後家庭相處和諧的可能性，依違反保護令罪判陳男拘役30天，可易科罰金。

不過，法官施添寶在判決書寫給被告長長的勸世文指出，因一時情緒失控並硬擠進獄牢世界，苦了自己，為難了別人，最後搞的遍體鱗傷的還是自己，自己何必害自己呢？因此，自己想通了一些事，才發現自己所在乎的事是那麼可笑，且自己遇事宜以理性智慧和諧處理，倘無法處理則報警處理或依正當法律救濟途徑，亦可以就診請教心理諮商師、心理治療師或相關專業人員，學習正確觀念往來之方法，切勿以上開暴力方式做錯事，而造成得不償失、虧大矣。

法官說，人生煩惱就是：「放不下、想不開、看不透、忘不了」，因此，自己要好好想一想，全家和諧就是天上人間，好好珍惜自己與家人相處，宜改自己不好宿習慣性，才是自己可以掌握、改變的；善惡兩途，一切唯心自召，端視自己當下一念心善惡，保護自己亦保護家親眷屬，才是對自己好、大家好的和諧相處往來之道。

父持刀恫兒違保護令判30天，法官勸世文：硬擠獄牢苦了自己為難別人。記者游明煌／攝影
父持刀恫兒違保護令判30天，法官勸世文：硬擠獄牢苦了自己為難別人。記者游明煌／攝影

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

保護令 法官 基隆

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

2桶水肥搞臭法院聲押駁回 法官裁定列「3禁令」：不准再潑穢物

影／抗議司法不公北院潑屎男遭聲押 法官裁9萬交保 離去前向法警敬禮

國小狼師涉性侵38名男童長達16年 拍性影像建檔取樂 起訴求刑30年

逆轉！蕭淑慎老公遭控掐脖、打巴掌性侵女藝人 二審今撤銷改判無罪

相關新聞

修法嚴管…微型電動二輪車 毒駕增7倍

截至九月，有五八○件微型電動二輪車毒駕被抓，較去年同期增幅達百分之七一七。因毒駕肇禍頻仍，交通部修法懲處，一般汽機車毒駕者，無論駕駛人是否為車主，車輛一律沒入，並吊銷駕照、三年內不得重新考領；再犯或肇事致人傷亡，經吊銷駕照者，終身不得考領。毒駕罰鍰採最高額，機車十二萬元、汽車十五萬元。

北市議員候選人陳重文涉餐會賄選 檢漏夜偵訊後令80萬元交保

北市議員候選人陳重文涉餐會賄選，檢調昨搜索約談陳等18人調查，漏夜偵訊後令陳80萬元交保，期間陳不滿「參加典禮遭亂檢舉變賄選」、「選前搜索司法介選」，確切是否涉及不法，詳細案情仍待釐清。

父持刀恫兒違保護令判30天！法官勸世文：硬擠獄牢苦了自己為難別人

基隆市陳姓男子因對兒子有暴力行為獲法院核發民事通常保護令，今年7月31日在住處內又因故發生口角，他持水果刀揮舞作勢攻擊兒子，且恫嚇「不是你沒命，就是我沒命」，法官依違反保護令罪判陳男拘役30天，可易科罰金；法官在判決書寫千字勸世文，要他不要再硬擠獄牢世界，苦了自己，為難別人。

北市陳重文、新北廖宜琨 疑涉賄選遭搜索

地方選舉才抽籤決定號次，無黨籍台北市議員陳重文和民進黨新北市議員昨先後涉賄選被搜索。廖宜琨疑因免費提供磨菜刀服務和餐會賄選被檢舉，與數名助理均被帶回詢問；陳重文則被控涉及餐會賄選，檢調帶回廿一人釐清案情中。

疑免費磨菜刀涉賄選 新北議員廖宜琨凌晨移送複訊

民進黨新北市議員廖宜琨疑提供免費磨菜刀服務及舉辦餐會，涉嫌賄選。檢調昨天上午兵分多路搜索，約談廖宜琨及數十位證人。廖宜琨...

影／陳重文晚間遭移送士檢 稱遭檢舉變賄選案：是司法還是政治案件？

2026年九合一選舉進入最後一個月，台北市士林、北投區無黨籍市議員候選人陳重文再爆爭議。檢調接獲檢舉，指陳重文日前在陽明山高檔日式料理餐廳舉辦餐會，涉嫌招待具有投票權的民眾飲宴，疑違反「公職人員選舉罷免法」。士林地檢署28日指揮調查局台北市調查處兵分9路搜索陳重文服務處、台北市議會辦公室住處等處所，並約談陳重文及相關人員共21人到案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。