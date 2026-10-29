基隆市陳姓男子因對兒子有暴力行為獲法院核發民事通常保護令，今年7月31日在住處內又因故發生口角，他持水果刀揮舞作勢攻擊兒子，且恫嚇「不是你沒命，就是我沒命」，法官依違反保護令罪判陳男拘役30天，可易科罰金；法官在判決書寫千字勸世文，要他不要再硬擠獄牢世界，苦了自己，為難別人。

基隆地院判決書指出，陳男因曾對兒子實施家庭暴力行為，經基隆地方法院於去年8月5日核發民事通常保護令，裁定他不得對兒子實施身體、精神或經濟上的騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害的行為；不得直接或間接為騷擾、跟蹤行為等，保護令有效期間為1年。

判決說，陳男今年7月31日晚間11時許，在住處因故與兒子發生口角，持水果刀揮舞作勢攻擊，且恫稱「不是你沒命，就是我沒命」等語，兒子心生畏懼報警處理。

法官審理指出，陳男其家庭成員有苦難言、百般無奈，陳男暴氣惡習犯行情節甚重，所為實有可議，但犯後坦承犯行，考量日後家庭相處和諧的可能性，依違反保護令罪判陳男拘役30天，可易科罰金。

不過，法官施添寶在判決書寫給被告長長的勸世文指出，因一時情緒失控並硬擠進獄牢世界，苦了自己，為難了別人，最後搞的遍體鱗傷的還是自己，自己何必害自己呢？因此，自己想通了一些事，才發現自己所在乎的事是那麼可笑，且自己遇事宜以理性智慧和諧處理，倘無法處理則報警處理或依正當法律救濟途徑，亦可以就診請教心理諮商師、心理治療師或相關專業人員，學習正確觀念往來之方法，切勿以上開暴力方式做錯事，而造成得不償失、虧大矣。

法官說，人生煩惱就是：「放不下、想不開、看不透、忘不了」，因此，自己要好好想一想，全家和諧就是天上人間，好好珍惜自己與家人相處，宜改自己不好宿習慣性，才是自己可以掌握、改變的；善惡兩途，一切唯心自召，端視自己當下一念心善惡，保護自己亦保護家親眷屬，才是對自己好、大家好的和諧相處往來之道。

父持刀恫兒違保護令判30天，法官勸世文：硬擠獄牢苦了自己為難別人。記者游明煌／攝影

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