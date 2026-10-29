影／陳重文晚間遭移送士檢 稱遭檢舉變賄選案：是司法還是政治案件？

2026年九合一選舉進入最後一個月，台北市士林、北投區無黨籍市議員候選人陳重文再爆爭議。檢調接獲檢舉，指陳重文日前在陽明山高檔日式料理餐廳舉辦餐會，涉嫌招待具有投票權的民眾飲宴，疑違反「公職人員選舉罷免法」。士林地檢署28日指揮調查局台北市調查處兵分9路搜索陳重文服務處、台北市議會辦公室住處等處所，並約談陳重文及相關人員共21人到案。

檢方晚間陸續進行複訊。陳重文晚間11時50分許遭調查局移送士林地檢署時，被問到是否認為自己遭到冤枉，他表示，自己只是參加一場典禮，卻因遭人檢舉而變成賄選案，並質疑：「這到底是一場司法案件，還是政治案件？」

全案後續仍待檢方進一步調查，以釐清相關餐會性質、參與人員及是否涉及違反選罷法。

陳重文遭調查局移送士林地檢署時，被問到是否認為自己遭到冤枉，他表示，自己只是參加一場典禮，卻因遭人檢舉而變成賄選案，並質疑：「這到底是一場司法案件，還是政治案件？」。記者季相儒／攝影

陳重文遭調查局移送士林地檢署時，被問到是否認為自己遭到冤枉，他表示，自己只是參加一場典禮，卻因遭人檢舉而變成賄選案，並質疑：「這到底是一場司法案件，還是政治案件？」。記者季相儒／攝影