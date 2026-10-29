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北市陳重文、新北廖宜琨 疑涉賄選遭搜索
地方選舉才抽籤決定號次，無黨籍台北市議員陳重文和民進黨新北市議員昨先後涉賄選被搜索。廖宜琨疑因免費提供磨菜刀服務和餐會賄選被檢舉，與數名助理均被帶回詢問；陳重文則被控涉及餐會賄選，檢調帶回廿一人釐清案情中。
廖宜琨是民進黨前立委廖本煙之子，為新北市第八選區議員，選區涵蓋土城、樹林、三峽及鶯歌，已連任兩屆，今年再度爭取連任。
新北地檢署昨天指揮新北市調處搜索廖宜琨服務處，帶走多箱資料，廖宜琨及至少三名助理也被帶回詢問，全案朝違反選罷法方向偵辦。搜索過程引發在地民眾注意，有人進服務處詢問選舉事務，留守助理出面安撫後請離。
據了解，檢調掌握情資包括廖宜琨競選團隊今年七月間推出「宜琨磨菜刀隊」，前往選區各社區免費替民眾磨菜刀；另疑有招待選民餐敘等情形。檢調正釐清是否與選民投票存在對價關係。
陳重文昨被控曾在陽明山某高檔餐廳辦餐會，席間約有卅人。士林地檢署昨指揮台北市調處搜索陳的服務處及議會辦公室共九處，帶回廿一人釐清案情。
另外，陳重文與里長合推競選小物「果果阿成牌」嬰兒護理濕巾，但製造商在大陸，產品外包裝說明為簡體中文。台北市衛生局表示，嬰兒護理濕巾若依產品用途及外包裝標示認定為化粧品，輸入業者應於供應、販賣或贈送前完成繁體中文標示及產品登錄。是否符合規定可能引發爭議。
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