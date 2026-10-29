聽新聞
0:00 / 0:00

修法嚴管…微型電動二輪車 毒駕增7倍

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

截至今年九月，有五八○件微型電動二輪車<a href='/search/tagging/2/毒駕' rel='毒駕' data-rel='/2/141946' class='tag'><strong>毒駕</strong></a>被抓，較去年同期增幅逾七倍。聯合報系資料照片
截至今年九月，有五八○件微型電動二輪車毒駕被抓，較去年同期增幅逾七倍。聯合報系資料照片

截至九月，有五八○件微型電動二輪車毒駕被抓，較去年同期增幅達百分之七一七。因毒駕肇禍頻仍，交通部修法懲處，一般汽機車毒駕者，無論駕駛人是否為車主，車輛一律沒入，並吊銷駕照、三年內不得重新考領；再犯或肇事致人傷亡，經吊銷駕照者，終身不得考領。毒駕罰鍰採最高額，機車十二萬元、汽車十五萬元。

另鑑於微型電動二輪車毒駕件數上升，交通部也規畫修法，比照汽機車規定，增訂毒駕、拒檢及拒測者一併沒入車輛及扣繳牌照的規定，預計下月將草案報行政院核轉立法院審議。

微型電動二輪車俗稱電動自行車，僅掛牌納管，滿十四歲就可騎乘，截至今年八月底，全台已有四十六點三萬輛微型電動二輪車完成登檢領照。不過交通部昨於立法院交通委員會針對酒（毒）駕專題報告時提到，微型電動二輪車毒駕件數有上升趨勢。

據警政署統計，微型電動二輪車酒（毒）駕、拒測件數，今年截至九月，酒駕件數有一八九一件，相較去年同期一六二一件，增加二七○件，增幅百分之十七。毒駕則有五八○件，較去年同期七十一件，增加五○九件，增幅百分之七一七，拒測件數有一八一二件，相較去年同期一四七八件，增加三三四件，增幅百分之廿三。

交通部表示，已與警政署共同研商修正道路交通管理處罰條例，並採納警政署建議，提高微型電動二輪車毒駕罰則，駕駛微型電動二輪車者，比照汽機車毒駕、拒檢、拒測規定，增訂一併沒入該車輛及扣繳牌照的規定，以提高嚇阻力，預計十一月底將修正草案陳報行政院核轉立法院審議。

交通部表示，毒駕新制將加重一般汽機車毒駕罰則，首次毒駕，機車罰十二萬元，汽車罰十五萬元；第二次累犯，加罰九萬元，第三次按前次罰鍰再加罰九萬元，罰鍰累計無上限。毒駕拒測罰鍰也提高，首次即罰廿七萬元，第二次起拒測累犯按前次罰鍰再加罰十八萬元，累計無上限。

而毒駕或毒駕拒測，無論駕駛人是否為車主，車輛一律沒入。為避免沒入未領回車輛占用放置空間，未領回車輛公告期間由三個月縮短為一個月，預計十月卅一日實施。

毒駕 修法 交通部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

毒駕新制10月31日起實施 首犯最高罰15萬元

偽陽風波 藥駕舉發禁無差別唾篩

道安死亡 高齡者年增23人

降低誤判 澳二次唾篩、設專家小組

相關新聞

修法嚴管…微型電動二輪車 毒駕增7倍

截至九月，有五八○件微型電動二輪車毒駕被抓，較去年同期增幅達百分之七一七。因毒駕肇禍頻仍，交通部修法懲處，一般汽機車毒駕者，無論駕駛人是否為車主，車輛一律沒入，並吊銷駕照、三年內不得重新考領；再犯或肇事致人傷亡，經吊銷駕照者，終身不得考領。毒駕罰鍰採最高額，機車十二萬元、汽車十五萬元。

食藥署列9大藥品影響行車

吃藥後開車、騎車，一旦「藥駕」，發生車禍，可能觸犯公共危險罪。衛生福利部食品藥物管理署提醒，除了安眠藥、肌肉鬆弛劑之外，部分感冒藥、止痛藥、降血壓及降血糖藥物也可能影響駕駛能力。

疑免費磨菜刀涉賄選 新北議員廖宜琨凌晨移送複訊

民進黨新北市議員廖宜琨疑提供免費磨菜刀服務及舉辦餐會，涉嫌賄選。檢調昨天上午兵分多路搜索，約談廖宜琨及數十位證人。廖宜琨...

影／陳重文晚間遭移送士檢 稱遭檢舉變賄選案：是司法還是政治案件？

2026年九合一選舉進入最後一個月，台北市士林、北投區無黨籍市議員候選人陳重文再爆爭議。檢調接獲檢舉，指陳重文日前在陽明山高檔日式料理餐廳舉辦餐會，涉嫌招待具有投票權的民眾飲宴，疑違反「公職人員選舉罷免法」。士林地檢署28日指揮調查局台北市調查處兵分9路搜索陳重文服務處、台北市議會辦公室住處等處所，並約談陳重文及相關人員共21人到案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。