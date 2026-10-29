修法嚴管…微型電動二輪車 毒駕增7倍

截至今年九月，有五八○件微型電動二輪車毒駕被抓，較去年同期增幅逾七倍。聯合報系資料照片

截至九月，有五八○件微型電動二輪車毒駕被抓，較去年同期增幅達百分之七一七。因毒駕肇禍頻仍，交通部修法懲處，一般汽機車毒駕者，無論駕駛人是否為車主，車輛一律沒入，並吊銷駕照、三年內不得重新考領；再犯或肇事致人傷亡，經吊銷駕照者，終身不得考領。毒駕罰鍰採最高額，機車十二萬元、汽車十五萬元。

另鑑於微型電動二輪車毒駕件數上升，交通部也規畫修法，比照汽機車規定，增訂毒駕、拒檢及拒測者一併沒入車輛及扣繳牌照的規定，預計下月將草案報行政院核轉立法院審議。

微型電動二輪車俗稱電動自行車，僅掛牌納管，滿十四歲就可騎乘，截至今年八月底，全台已有四十六點三萬輛微型電動二輪車完成登檢領照。不過交通部昨於立法院交通委員會針對酒（毒）駕專題報告時提到，微型電動二輪車毒駕件數有上升趨勢。

據警政署統計，微型電動二輪車酒（毒）駕、拒測件數，今年截至九月，酒駕件數有一八九一件，相較去年同期一六二一件，增加二七○件，增幅百分之十七。毒駕則有五八○件，較去年同期七十一件，增加五○九件，增幅百分之七一七，拒測件數有一八一二件，相較去年同期一四七八件，增加三三四件，增幅百分之廿三。

交通部表示，已與警政署共同研商修正道路交通管理處罰條例，並採納警政署建議，提高微型電動二輪車毒駕罰則，駕駛微型電動二輪車者，比照汽機車毒駕、拒檢、拒測規定，增訂一併沒入該車輛及扣繳牌照的規定，以提高嚇阻力，預計十一月底將修正草案陳報行政院核轉立法院審議。

交通部表示，毒駕新制將加重一般汽機車毒駕罰則，首次毒駕，機車罰十二萬元，汽車罰十五萬元；第二次累犯，加罰九萬元，第三次按前次罰鍰再加罰九萬元，罰鍰累計無上限。毒駕拒測罰鍰也提高，首次即罰廿七萬元，第二次起拒測累犯按前次罰鍰再加罰十八萬元，累計無上限。

而毒駕或毒駕拒測，無論駕駛人是否為車主，車輛一律沒入。為避免沒入未領回車輛占用放置空間，未領回車輛公告期間由三個月縮短為一個月，預計十月卅一日實施。