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涉招待台南選民遊陸 翁語含遭押…嘉義鄉長候選人被搜嗆司法「介選變助選」

聯合報／ 記者李宗祐邵心杰萬于甄／連線報導

嘉義縣竹崎鄉長候選人何子凡遭檢警調搜索、傳喚，獲無保請回後，在臉書上傳高舉雙手影片，批評執政者害怕選輸，呼籲支持者集中選票。圖／截自何子凡臉書
嘉義縣竹崎鄉長候選人何子凡遭檢警調搜索、傳喚，獲無保請回後，在臉書上傳高舉雙手影片，批評執政者害怕選輸，呼籲支持者集中選票。圖／截自何子凡臉書

台南市議員第十一選區國民黨候選人翁語含遭檢舉涉招攬選民接受招待赴中國大陸旅遊，她與助理昨收押；另外，嘉義縣無黨竹崎鄉長候選人何子凡遭控與親友赴中國大陸浙江旅遊有違反選罷法之嫌，前天無保請回，他昨批「這不是介選，什麼才是介選？」

檢調查出，翁語含與助理涉於今年七、八月間，招攬多名選民低價赴陸旅遊、接受招待，藉以行賄選民；台南地檢署前天指揮市調處、移民署台南專勤隊等單位赴十二處搜索，並傳喚翁女、助理等十四人到案，檢方複訊後認定翁女及助理涉投票行賄、反滲透法等罪嫌重大，向法院聲押獲准。

身兼國民黨台南市黨部主委的市長候選人謝龍介回應，支持依法查賄，但針對幾個月前的事情，在這個時間點對候選人採取羈押禁見這麼強烈的手段，對選情的影響非常直接，難免讓社會產生司法介入選舉的疑慮。

此外，何子凡前天在臉書貼出被警方帶離服務處畫面，舉雙手喊「政治辦案，寧死不屈」；他昨說，去年八月廿一日至廿七日與親友赴浙江旅遊，全團卅二人，只有十八人是竹崎鄉民，團費並不便宜，所有費用均依實際開銷精打細算，並非接受免費招待，未要求團員支持特定參選人，更沒拿對岸資金投入選舉。何質疑，去年的旅遊為何不在返台後調查，這樣的司法動作反而可能激起支持者反彈，等於在幫他助選。

嘉義地檢署表示，相關告訴案件第一時間即依法受理，並分「選他」案偵辦，檢警調依既定進度執行搜索，傳喚何子凡等廿餘人到案，訊後全數請回。

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