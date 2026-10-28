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陽明山高檔夜景日料餐會疑涉賄 檢調漏夜偵訊陳重文等21人

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市議員候選人陳重文訴訟纏身，今年以無黨籍身分參選，又因涉嫌賄選遭檢調搜索約談，漏夜調查中。據悉，陳涉嫌利用餐會對選民行賄，若犯行經查屬實，依選罷法規定恐面臨3年以上、10年以下刑責。

士林地檢署今傍晚表示，陳重文因參與日前在陽明山上某餐廳舉辦的餐會，涉嫌違反選罷法，檢方今指揮調查局人員搜索陳的服務處及議會辦公室等9處，帶回21人調查，預計今夜將陸續送至士林地檢署，檢方將漏夜偵訊調查，全案偵辦中。

據悉，涉案餐會選前半年內舉辦，選在陽明山上具夜景環境的高檔日式料理餐廳，當晚約有30人在場參加。檢調初步懷疑陳重文涉嫌公職人員選舉罷免法第99條第1項規定「對有投票權者行求、期約、交付賄賂或其他不正利益而約其行使投票權」，同條規定違者可處3年以上、10年以下徒刑，得併科100萬元以上、1000萬元以下罰金。

士林地檢署檢察官今早指揮調查局台北市調查處執行搜索，約談對象包含陳重文及當日餐會出席人員，將釐清餐會人員身分、餐會舉辦過程、資金來源、席間氛圍等，清查確切有無涉及不法。

陳重文近年訴訟纏身。判決指出，陳重文自2014年12月25日起擔任台北市議會第12、13、14屆市議員，對於北市府及所屬單位相關預算及議案，皆有質詢及集體行使審議、監督的職權。

陳重文同時也是國亨行銷事業有限公司、富又康機械科技股份有限公司、立展農業科技股份有限公司、台灣創新農業股份有限公司實質負責人，並出資300萬元成立立錡雲端科技股份有限公司，但在5間公司皆未掛名擔任負責人。

北市府2011年間與台智光公司簽訂光纖網路BOT案，陳重文與台智光董事長李慶煌熟識，2023年起受託處理台智光公司與台北市警局相關陳情案件，也轉介立錡公司名義負責人康立錡給李慶煌認識，進而以立錡公司向台智光公司承包北市府公托監視器案分配利潤，也藉市議員職權施壓，促使北市府社會局決定委託台智光公司辦理公托監視器案。

除涉貪汙治罪條例「圖利罪」外，陳重文另涉立錡公司資本不實案、國亨公司偽造文書及業務侵占案、立展公司資本不實案、台通公司內線交易案。

台北地院2024年12月27日審結，依「公務員對非主管監督事務圖利罪」、公司法「發還股款罪」、刑法「使公務員登載不實罪」、2個「業務侵占罪」、公司法「未繳納股款罪」等，得易科罰金部分判刑6月，不得易科罰金部分判刑8年6月，褫奪公權6年。全案上訴中。

此外，陳重文父親陳思宗，曾任台北市北投區農會理監事，爭取農會第15屆理事長職位期間，農會內部人員因陳重文涉及圖利罪遭法院判刑，曾勸退陳思宗，父子倆2024年12月31日準備價值2500至3000元不等的威士忌洋酒禮盒，贈與極可能當選北投區農會理事的鄭、詹、何、吳等農會成員，陳思宗2025年3月7日當選北投區農會理事長。

士林地院2026年3月13日簡易判決，依農會法「交付財物罪」判陳思宗、陳重文各徒刑5月，可易科罰金；當時收受洋酒禮盒的理事，因事後主動退還禮盒或不知情等，檢方分別不起訴、緩起訴。

陳重文因屢次涉訟，今年以無黨籍身分參選九合一大選，昨早抽籤抽到12號後，在臉書專頁上發文表示，「服務是一步一腳印拚出來的」、「12號，不只是一個號碼，要用12萬分的努力繼續為士林、北投打拚」、「做鄉親心中數一數二的好議員」，未料今早就因涉賄遭檢調搜索約談。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

陽明山 陳重文 檢調

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