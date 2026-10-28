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金大副教授拚升等...論文列第一作者貢獻度60% 法院認證不實3年禁申請

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

金門大學海洋與邊境管理學系馬姓副教授以他2022年共同著作申請升等教授，卻被教育部認定合著人證明登載不實未予通過，且3年內不再受理他的申請。馬提行政訴訟救濟，台北高等行政法院認為，他沒能提出實際參與、推動研究核心事項的事證，來支持他貢獻度達60%一事，確實涉不實登載，一審判他敗訴。

判決指出，馬為金門大學副教授，2022年2月10日以他論文著作「如何建立永續的海域治理機制？以海洋垃圾為例」送審教授資格，經校內各級教評會三次審查通過，函報教育部審查。

教育部委請3位學者專家進行審查，卻發現該著作中3位作者的貢獻度比重不符，認為有不當掛名情事，涉違反學術倫理。經教師資格送審疑義法政類科審議小組審議，2023年12月27日認定馬涉及「合著人證明登載不實」，隔年1月發函通知送審不通過。

馬喊冤稱，他高度參與研究計劃，其中還協助翻譯，將結案報告書總字數12萬4千字，精煉到1萬3千英文字，並提交西文期刊，同時新增引用28篇西文文獻，為論文注入許多新元素和論述，投入程度之高，並無不當掛名情事。

教育部則指出，馬既非研究計畫的主持人，也未具體說明他負責推動的主要核心事項及主要貢獻，馬卻以研究衍生成果發表文章、著作並送審，甚至列為第一作者，自稱貢獻度達60%，審定涉有不實登載。

北高行審理，依據合著人證明所示，馬的貢獻度為60%，貢獻部分有概念建構、研究推動、理論與調查發現、驗證，並提供後勤支援，另有2位合著人協助研究進行。

然而，刊登於西文期刊的公開資訊卻顯示，本案著作為3人共同構思，包括方法論、形式分析、調查等，均由另2位合著人負責，馬僅負責二分之一的驗證和資源提供，貢獻度比重占60%顯然不符。

針對馬在著作中貢獻度60%，教育部於訴訟中另委請6位專家學者審視。專家學者也指出，本件申請案並非認為第一作者必然應有特定比例的貢獻，而是認為馬主張的60%貢獻，欠缺他參與研究的事證支持。

北高行認為，馬未能提出研究筆記、數據分析紀錄、會議紀錄等，來支持他貢獻度達60%一事，教育部經充分調查及專業審查，從而認定他有合著人證明登載不實，違反學術倫理，不予升等，且3年內不受理教師資格審定，均無不當，一審判他敗訴。可上訴。

台北高等行政法院。聯合報系資料照
台北高等行政法院。聯合報系資料照

論文 金門大學 海洋垃圾

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