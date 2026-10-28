龜山塑膠廠廢油汙染土地　負責人與公司都慘了

同鎰實業公司位於桃園市龜山區的工廠，被控未妥善處理塑膠射出成型機產生的廢潤滑油，任由油汙長期流入廠房地板土壤層及廠區溝渠，造成土地汙染；桃園地檢署偵結，依違反廢棄物清理法將公司及吳姓負責人起訴，並建請法院依法對公司科以罰金。

起訴書指出，吳男自1999年起，以同鎰公司名義承租桃園市龜山區忠義路廠房，作為塑膠製品製造場所。廠內塑膠射出成型機運轉時，需要不時添加潤滑油維持機器運作，但機台管口及接頭容易發生滲油、漏油，必須經常維修、更換零件，機台下方也須放置承油盤防止漏油。

檢方認定，吳男明知滲漏的廢潤滑油屬於廢棄物清理法規定的事業廢棄物，應依法妥善貯存、清除及處理，卻未依規定處理，導致廢潤滑油長期流入廠房地板下方土壤層，並流進廠區內溝渠，造成土地汙染。

這起土地汙染情形直到2023年7月6日才被查獲。桃園市政府環境保護局會同同鎰公司人員前往廠區稽查，沿著廠內溝渠查看時，發現溝渠內有大量黑色油汙，因而查出汙染情形，檢調隨後展開偵查，認定吳男涉及事業廢棄物未依法處理、致汙染環境等罪嫌。

起訴書另說明，廢棄物清理法第46條於2026年修正，修正前規定相關犯罪可處一年以上五年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金；修正後提高為一年以上七年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金。檢方比較新舊法後，認為修正前規定對被告較有利，因此依刑法第2條第1項，適用行為時的舊法。

檢方認定，吳男涉嫌違反修正前廢棄物清理法第46條第2款規定，涉及事業相關人員未依法貯存、清除或處理廢棄物，致汙染環境罪嫌；同鎰公司則因負責人執行業務涉犯該法，依同法第47條規定追究責任。