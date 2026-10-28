快訊

王偉忠預告「他終於來了！」 蔣萬安今與太太石舫亘接受王偉忠專訪

不平靜？河口湖再爆殺人案 89歲南韓籍婦人自首勒死57歲兒

獨／金鐘鏡頭拍到黃鐙輝「喉部異常凸起」！粉絲寫信提醒 老婆急帶他就醫

聽新聞
0:00 / 0:00

欠債鋌而走險！少年引狼入室偷母親金飾 同夥被判8月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

莊姓少年因積欠蘇姓男子及呂姓少年金錢，今年4月1日與蘇、呂回家行竊，由呂負責把風，蘇以信用卡撬開莊母上鎖房間，與莊入內翻找財物，竊得金飾1條及50元硬幣2枚，當場被返家莊父撞個正著，法官認蘇犯結夥三人以上侵入住宅竊盜罪判8月，另莊、呂兩少年則移送少年法庭審理。

檢方起訴，蘇與莊、呂姓少年3人約定一同前往莊的台南住處行竊，當天下午4時20分許，由蘇騎乘機車搭載呂，莊則以步行方式回家。莊持鑰匙開啟大門，呂在樓下把風，蘇則持信用卡撬開莊母房間門鎖後，並竊得放置在莊母房內床頭櫃上金飾1條、50元硬幣2枚。後因莊父發覺兒子行為有異，趕返家中，撞見上情。

莊父說，他回到租屋處時，聽到兒子在講話，發現老婆的房間是打開的，老婆房間平常都是上鎖，走進才發現兒子和蘇在床上翻找金飾、存摺及銀行卡片。蘇見到他就馬上要離開，他阻擋對方，遭對方推倒在地，隨後追上去，他為了抓蘇，2人在樓梯間還一起跌倒。「嘜走！」他雖追上前叫蘇不要離開，但蘇就騎機車離開。

莊姓少年表示，因積欠蘇及呂姓少年金錢，案發前一天才在呂住家，與蘇、呂共同謀議至自家住家行竊。他也說，和蘇進入母親房間大約5分鐘，父親就突然衝進來大喊，蘇立即要離開，被父親一把捉住，蘇把父親推開後衝出房間下樓，騎機車離去。

台南地院審酌，蘇年輕力強，不思憑己力賺取生活所需，竟心生貪念而行竊，漠視他人財物所有權，對民眾財產安全及社會治安均造成相當危害。惟念及蘇犯後自始坦承犯行，尚知悔悟，兼衡其犯罪所採取手段，竊得財物價值，迄今未賠償莊母獲取原諒等一切情狀，依法量處其刑。

台南地院審酌，蘇男年輕力強，不思憑己力賺取生活所需，竟心生貪念而行竊，惟念及他犯後自始坦承犯行，認他成年人與少年共同犯結夥三人以上侵入住宅竊盜罪判刑8月。聯合報系資料照
台南地院審酌，蘇男年輕力強，不思憑己力賺取生活所需，竟心生貪念而行竊，惟念及他犯後自始坦承犯行，認他成年人與少年共同犯結夥三人以上侵入住宅竊盜罪判刑8月。聯合報系資料照

少年 金飾 母親

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

假刑警持玩具槍闖屋綁4人強盜28萬 2人竟是內鬼

穿Nike新鞋惹禍！國一生遭同學重拳毆打到骨折失明 一度命危

酸周春米沒小孩 蘇清泉二度致歉：警惕言行

國小狼師涉性侵38名男童長達16年 拍性影像建檔取樂 起訴求刑30年

相關新聞

獨／昨天才抽號次 無黨籍議員候選人陳重文又遭檢調搜索

台北士林北投區市議員候選人陳重文，因涉台智光案與農會賄選案遭判刑，被國民黨祭出停權處分，本屆陳重文以無黨籍身分參選，沒想到昨天才抽完號次，今天又被檢調搜索，由於時值選舉期間，辦案人員隊搜索相當保密，檢調搜索完畢將帶陳重文等人進行詢問，預計深夜移送地檢署複訊。

葉黃素變傷科藥費！一家6口涉串3中醫診所詐保1800萬

買葉黃素、益生菌竟能申請醫療保險理賠！台北市38歲葉姓前保險業務員，涉嫌利用實支實付保險可持副本向不同保險公司請領理賠的特性，夥同家人及親友假裝跌倒、挫傷，與3間中醫診所合作開立不實醫療單據，甚至把購買保健食品的費用列為傷科藥費，長期詐領保險金約1800萬元。北市刑大追查，查獲葉男及中醫師等33人，全案依詐欺、偽造文書等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

1小時湧千則留言！魏嘉賢疑遭網軍攻擊提告 盼司法揪出幕後黑手

花蓮縣長候選人魏嘉賢個人臉書及粉絲專頁頻繁遭大量惡意留言攻擊，短短1小時內甚至出現上千則相似訊息，內容荒謬且影響社群觸及率。魏質疑是否有境外勢力介入選舉，並決定提出刑事告訴，盼透過司法調查釐清幕後操作者，呼籲各候選人乾淨選舉，讓選民看見真正的政見。

欠債鋌而走險！少年引狼入室偷母親金飾 同夥被判8月

莊姓少年因積欠蘇姓男子及呂姓少年金錢，今年4月1日與蘇、呂回家行竊，由呂負責把風，蘇以信用卡撬開莊母上鎖房間，與莊入內翻找財物，竊得金飾1條及50元硬幣2枚，當場被返家莊父撞個正著，法官認蘇犯結夥三人以上侵入住宅竊盜罪判8月，另莊、呂兩少年則移送少年法庭審理。

1111人力銀行家變案 林中一暴打姑姑帶10萬想和解被拒

1111人力銀行2022年爆家變，共治的集團總裁林文雄、長子林中一因經營權爭訟；林中一疑不滿姑姑林麗貞站在父親那方，2024年12月在社區電梯中推姑姑頭撞玻璃，被控傷害罪；台北地院今開庭，林中一帶10萬元出庭希望和解，林麗貞不接受。

帝寶名媛開車撞傷女騎士不認罪 指對方獅子大開口索價20萬

改名李洢鏵、號稱「帝寶名媛」的聞人李珍妮被控去年在台北市開車擦撞女騎士，檢方依過失傷害罪嫌起訴李女。台北地院今開庭審理，李女認自己無責，聲請覆審交通事故鑑定，女騎士則說，希望法官調閱監視器查明案情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。