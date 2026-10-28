欠債鋌而走險！少年引狼入室偷母親金飾 同夥被判8月

莊姓少年因積欠蘇姓男子及呂姓少年金錢，今年4月1日與蘇、呂回家行竊，由呂負責把風，蘇以信用卡撬開莊母上鎖房間，與莊入內翻找財物，竊得金飾1條及50元硬幣2枚，當場被返家莊父撞個正著，法官認蘇犯結夥三人以上侵入住宅竊盜罪判8月，另莊、呂兩少年則移送少年法庭審理。

檢方起訴，蘇與莊、呂姓少年3人約定一同前往莊的台南住處行竊，當天下午4時20分許，由蘇騎乘機車搭載呂，莊則以步行方式回家。莊持鑰匙開啟大門，呂在樓下把風，蘇則持信用卡撬開莊母房間門鎖後，並竊得放置在莊母房內床頭櫃上金飾1條、50元硬幣2枚。後因莊父發覺兒子行為有異，趕返家中，撞見上情。

莊父說，他回到租屋處時，聽到兒子在講話，發現老婆的房間是打開的，老婆房間平常都是上鎖，走進才發現兒子和蘇在床上翻找金飾、存摺及銀行卡片。蘇見到他就馬上要離開，他阻擋對方，遭對方推倒在地，隨後追上去，他為了抓蘇，2人在樓梯間還一起跌倒。「嘜走！」他雖追上前叫蘇不要離開，但蘇就騎機車離開。

莊姓少年表示，因積欠蘇及呂姓少年金錢，案發前一天才在呂住家，與蘇、呂共同謀議至自家住家行竊。他也說，和蘇進入母親房間大約5分鐘，父親就突然衝進來大喊，蘇立即要離開，被父親一把捉住，蘇把父親推開後衝出房間下樓，騎機車離去。

台南地院審酌，蘇年輕力強，不思憑己力賺取生活所需，竟心生貪念而行竊，漠視他人財物所有權，對民眾財產安全及社會治安均造成相當危害。惟念及蘇犯後自始坦承犯行，尚知悔悟，兼衡其犯罪所採取手段，竊得財物價值，迄今未賠償莊母獲取原諒等一切情狀，依法量處其刑。