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1111人力銀行家變案 林中一暴打姑姑帶10萬想和解被拒

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

1111人力銀行2022年爆家變，共治的集團總裁林文雄、長子林中一因經營權爭訟；林中一疑不滿姑姑林麗貞站在父親那方，2024年12月在社區電梯中推姑姑頭撞玻璃，被控傷害罪；台北地院今開庭，林中一帶10萬元出庭希望和解，林麗貞不接受。

今進行辯論程序，公訴檢察官認為，林中一既已表達悔悟，請法官判林中一起訴時求處的6月刑度，庭末法官諭知全案辯結，訂12月2日下午2時14分宣判。

開庭時，公訴檢察官詢問林中一4個問題，包括是否真的推林女的頭去撞破玻璃？是否有處理破損的玻璃？是否有為修復的玻璃買單？是否如實捐錢給公益團體並願意賠償林女損失。

林中一表示，他確實有做推姑姑的動作，但沒注意玻璃是否有裂痕，事後保鑣查看才知悉有破損，並回報管理員，由於後續的維修是由設計師買單，不能確定玻璃破損是由他所造成的，若調查結果與他有關，會負責買單。

林中一還表示，自己目前按月支付2萬元給公益團體，今天也帶10萬元的賠償金，希望能與姑姑和解；林中一表示，案發後自己一直都有捐款，已經捐了1年多，有生之年都會持續捐款。

林中一的律師表示，雖然目前仍未能達成和解，但林中一有帶賠償金展現誠意，希望能盡量彌補，也盼林麗貞接受。

不過，林麗貞不願接受和解，她表示，林中一稱是因為被她罵才動手不是事實，希望法官可以傳喚證人證實電梯內的玻璃是林中一推她的頭所撞破的；林女的律師說，若不是再開辯論，林中一根本不會有提出和解，更不會提出捐款的計畫，林中一的認罪和賠償毫無誠意。

林中一。記者王聖藜／攝影
林中一。記者王聖藜／攝影

林中一的姑姑林麗貞。記者王聖藜／攝影
林中一的姑姑林麗貞。記者王聖藜／攝影

人力銀行 文雄 辯論

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