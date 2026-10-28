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帝寶名媛開車撞傷女騎士不認罪 指對方獅子大開口索價20萬
改名李洢鏵、號稱「帝寶名媛」的聞人李珍妮被控去年在台北市開車擦撞女騎士，檢方依過失傷害罪嫌起訴李女。台北地院今開庭審理，李女認自己無責，聲請覆審交通事故鑑定，女騎士則說，希望法官調閱監視器查明案情。
依檢方起訴，李女2025年9月11日下午開車經過台北建國南路一段某口右轉時，擦撞後方女騎士，女騎士提告過失傷害罪，檢方偵辦起訴李女。
法院今開庭審理，李女表示，事故發生時她有幫忙打電話救護車，並前去市立醫院仁愛院區探望，對方當事意識很清楚，沒有嚴重受傷，是後方的女騎士未注意前方車並保持距離致肇事。
李女還說，調解時女騎士獅子大開口，向她索價20萬元，連調解委員都覺得誇張，希望再送交通鑑定覆審。
女騎士表示，交通鑑定初判她無肇責，調解時，李洢鏵要她撤回告訴，還聲稱會10年對她提告，李女說她一定有過失要賠錢，甚至表示自己是名人，調解會中她感受威脅，李女造成她受傷，犯後卻沒有好的態度，讓她很害怕。
法官詢問雙方有無證據調查？李女表示，雖想調福容飯店的監視器以釐清案情，但自覺可能沒什麼用，請法院優先處理交通事故鑑定的事；女騎士說，希望法院協助調閱監視器，法官諭示本案候核辦。
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