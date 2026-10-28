高雄議員曾麗燕不連任了...她詐1330萬助理費判12年 最高法院今撤銷

國民黨高雄市前議長、現任高雄市議員曾麗燕被控以人頭助理、低薪高報等方式詐領1330萬元助理費，一、二審皆依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪判刑12年，褫奪公權6年，今年選舉她也已確定不競選連任。案經上訴，最高法院今撤銷原判決，撤銷發回更審。

最高法院認為，二審就認定曾麗燕「低薪高報」部分，是否有實質擔任助理工作而應扣除，有調查未盡之處，因此撤銷原判決，發回高雄高分院更審。

曾麗燕是高雄前鎮、小港區議員，丈夫為前立委、宏總建設負責人林宏宗，她曾任4屆議員，上屆因前議長許崑源任內亡故，獲國民黨提名參與議長補選當選，藍綠議員都尊稱她「阿姑」。

曾麗燕2010年起當選市議員起，即指示助理曹雪禎、曹雪鴻收取公費助理存摺、印鑑、帳戶密碼保管，以每人每月4萬元向議會申請公費助理補助，但助理薪水入帳後，兩人再從助理帳戶領出薪資，改以「現金」發給助理，4萬元助理費經轉手後，每名助理實際僅領2萬5000元至3萬元。

不僅助理費「低薪高報」，檢調還查出曾麗燕等人在曹雪禎離職後，繼續提報曹女及其他3名未實際任職的「人頭」為公費助理，詐得款項共計1330萬元，用來繳納黨費、信用卡費及社團會費。

一審審理時，10名人頭助理均認罪獲緩刑，曾麗燕及曹雪禎僅承認偽造文書，否認詐領助理費，稱人頭助理「自願」回捐薪水，但合議庭認為，曾麗燕居犯罪主導地位，無反省和悔意，依公務員利用職務機會詐取財物等罪判刑12年。案經上訴後，二審高雄高分院仍維持判曾女12年。