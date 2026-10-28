快訊

王偉忠預告「他終於來了！」 蔣萬安今與太太石舫亘接受王偉忠專訪

不平靜？河口湖再爆殺人案 89歲南韓籍婦人自首勒死57歲兒

獨／金鐘鏡頭拍到黃鐙輝「喉部異常凸起」！粉絲寫信提醒 老婆急帶他就醫

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄議員曾麗燕不連任了...她詐1330萬助理費判12年 最高法院今撤銷

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

國民黨高雄市前議長、現任高雄市議員曾麗燕被控以人頭助理、低薪高報等方式詐領1330萬元助理費，一、二審皆依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪判刑12年，褫奪公權6年，今年選舉她也已確定不競選連任。案經上訴，最高法院今撤銷原判決，撤銷發回更審。

最高法院認為，二審就認定曾麗燕「低薪高報」部分，是否有實質擔任助理工作而應扣除，有調查未盡之處，因此撤銷原判決，發回高雄高分院更審。

曾麗燕是高雄前鎮、小港區議員，丈夫為前立委、宏總建設負責人林宏宗，她曾任4屆議員，上屆因前議長許崑源任內亡故，獲國民黨提名參與議長補選當選，藍綠議員都尊稱她「阿姑」。

曾麗燕2010年起當選市議員起，即指示助理曹雪禎、曹雪鴻收取公費助理存摺、印鑑、帳戶密碼保管，以每人每月4萬元向議會申請公費助理補助，但助理薪水入帳後，兩人再從助理帳戶領出薪資，改以「現金」發給助理，4萬元助理費經轉手後，每名助理實際僅領2萬5000元至3萬元。

不僅助理費「低薪高報」，檢調還查出曾麗燕等人在曹雪禎離職後，繼續提報曹女及其他3名未實際任職的「人頭」為公費助理，詐得款項共計1330萬元，用來繳納黨費、信用卡費及社團會費。

一審審理時，10名人頭助理均認罪獲緩刑，曾麗燕及曹雪禎僅承認偽造文書，否認詐領助理費，稱人頭助理「自願」回捐薪水，但合議庭認為，曾麗燕居犯罪主導地位，無反省和悔意，依公務員利用職務機會詐取財物等罪判刑12年。案經上訴後，二審高雄高分院仍維持判曾女12年。

國民黨高雄市前議長、現任高雄市議員曾麗燕涉詐領助理費1330萬元。聯合報系資料照
國民黨高雄市前議長、現任高雄市議員曾麗燕涉詐領助理費1330萬元。聯合報系資料照

曾麗燕 助理費 高雄

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

吳俊立涉農路案更裁「免羈押」 掀台東縣長選戰攻防

高雄議員候選人張騏晟涉賄選獲交保橋檢抗告遭駁回 老爸、胞兄維持收押

受賄逾4.36億人民幣 中證監原黨委委員王會民一審判死緩

獨／昨天才抽號次 無黨籍議員候選人陳重文又遭檢調搜索

相關新聞

獨／昨天才抽號次 無黨籍議員候選人陳重文又遭檢調搜索

台北士林北投區市議員候選人陳重文，因涉台智光案與農會賄選案遭判刑，被國民黨祭出停權處分，本屆陳重文以無黨籍身分參選，沒想到昨天才抽完號次，今天又被檢調搜索，由於時值選舉期間，辦案人員隊搜索相當保密，檢調搜索完畢將帶陳重文等人進行詢問，預計深夜移送地檢署複訊。

葉黃素變傷科藥費！一家6口涉串3中醫診所詐保1800萬

買葉黃素、益生菌竟能申請醫療保險理賠！台北市38歲葉姓前保險業務員，涉嫌利用實支實付保險可持副本向不同保險公司請領理賠的特性，夥同家人及親友假裝跌倒、挫傷，與3間中醫診所合作開立不實醫療單據，甚至把購買保健食品的費用列為傷科藥費，長期詐領保險金約1800萬元。北市刑大追查，查獲葉男及中醫師等33人，全案依詐欺、偽造文書等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

1小時湧千則留言！魏嘉賢疑遭網軍攻擊提告 盼司法揪出幕後黑手

花蓮縣長候選人魏嘉賢個人臉書及粉絲專頁頻繁遭大量惡意留言攻擊，短短1小時內甚至出現上千則相似訊息，內容荒謬且影響社群觸及率。魏質疑是否有境外勢力介入選舉，並決定提出刑事告訴，盼透過司法調查釐清幕後操作者，呼籲各候選人乾淨選舉，讓選民看見真正的政見。

欠債鋌而走險！少年引狼入室偷母親金飾 同夥被判8月

莊姓少年因積欠蘇姓男子及呂姓少年金錢，今年4月1日與蘇、呂回家行竊，由呂負責把風，蘇以信用卡撬開莊母上鎖房間，與莊入內翻找財物，竊得金飾1條及50元硬幣2枚，當場被返家莊父撞個正著，法官認蘇犯結夥三人以上侵入住宅竊盜罪判8月，另莊、呂兩少年則移送少年法庭審理。

1111人力銀行家變案 林中一暴打姑姑帶10萬想和解被拒

1111人力銀行2022年爆家變，共治的集團總裁林文雄、長子林中一因經營權爭訟；林中一疑不滿姑姑林麗貞站在父親那方，2024年12月在社區電梯中推姑姑頭撞玻璃，被控傷害罪；台北地院今開庭，林中一帶10萬元出庭希望和解，林麗貞不接受。

帝寶名媛開車撞傷女騎士不認罪 指對方獅子大開口索價20萬

改名李洢鏵、號稱「帝寶名媛」的聞人李珍妮被控去年在台北市開車擦撞女騎士，檢方依過失傷害罪嫌起訴李女。台北地院今開庭審理，李女認自己無責，聲請覆審交通事故鑑定，女騎士則說，希望法官調閱監視器查明案情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。