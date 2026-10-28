夜店女公關遭罵「破X」遇害留憾 母代了最後心願⋯求償40萬結局曝

北市信義區夜店谷姓女公關生前與蔡姓女子爆發感情糾紛，遭對方詆毀「劈腿」、「破麻」等語，怒告蔡女求償40萬元，一審判賠5萬元。未料案件上訴期間，谷女卻被前男友劉柏葳埋伏殺害，訴訟後續改由父母承受；台北地院審理，二審今駁回上訴，維持判賠5萬元確定。

谷女生前在信義區一家夜店擔任公關，2023年2、3月間與蔡女爆發感情糾紛。谷指控，蔡因不滿她與徐姓男友來往甚密，竟暗自截取徐男與她的對話紀錄，將相關截圖PO在社群限動，並加註「法院認證破麻」、「公關劈腿約砲 鮑鮑換業績」等文字。

谷女後來收到來自夜店同事、客戶反饋，得知蔡女還透過社群私訊散布截圖內容，稱她「道德敗壞行為十分影響貴店名譽」、「與客人出軌多次 發生性行為人數眾多 只為賺取更多業績」，使她名譽受損。

谷女認為，蔡女行為已影響到她的業績，她還因此身心受創，需接受身心科治療，提告求償40萬元精神慰撫金。

台北簡易庭審理，認為蔡女寫下「破麻」、「劈腿約砲」等文字，具有輕蔑、使人難堪的意涵，並令人感到不堪、受辱，已嚴重損及谷女名譽權，更造成谷精神及身心痛苦，一審判賠5萬元。

未料案件上訴二審後，谷女卻於2025年7月底遇害，在一次上班途中遭前男友劉柏葳持刀砍殺身亡，本件官司改由谷父、谷母承受。

二審期間，谷母出庭直言，蔡女的行為已對女兒名譽造成嚴重損害，甚至導致女兒不敢出門，深怕外界用異樣眼光看待；再者，女兒每月業績都有10萬元，「難道一個人的名譽、商譽，就只值5萬元嗎？」維持一審求償40萬元主張。

谷母也表示，女兒生前是仗義執言的人，曾補習想考書記官、當法官，更曾陪伴友人出庭，「只要是對的事，女兒就會據理力爭，錯的話就『say sorry（道歉）』，相信女兒也會同意。如今女兒過世，身為母親必須替她完成生前惦記的『最後一件事』。」

北院二審審理，認定原判決並無違誤，今駁回上訴，維持判賠5萬元。全案確定。