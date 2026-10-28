知名麻油雞湯吃到蟲？男「身心受創」索賠12萬 監視器曝真相

一名尤姓男子前往北市連鎖莊家班麻油雞店用餐，食用完畢時驚見碗內出現似蒼蠅的蚊蟲，令他感到噁心想吐，還出現急性腸胃炎病症，怒告業者求償醫療費、精神慰撫金等12萬餘元，但一審敗訴。案件上訴二審，台北地院今再駁回上訴，業者免賠確定。

尤男主張，他在去年7月26日中午12時許，曾前往北市一家莊家班麻油雞店用餐。當時，他點了一碗麻油雞腿湯內用，卻在湯內吃到類似蒼蠅的蚊蟲，讓他噁心反胃，更出現急性腸胃炎病症，花了500元去看醫生。

尤男直指，這碗麻油雞湯造成他身心受創，提告請求業者賠償醫療費用及12萬元精神慰撫金，合計12萬500元。

業者喊冤，店內非常注重衛生，每週都會進行清消滅蟲維護工作；就算湯品內有蚊蟲，也非店家故意或過失所致。遑論從監視器畫面可見，湯品在送餐給尤男時並無出現任何蚊蟲，尤也在攪動湯品許久、確認無異狀後才開始食用。

台北簡易庭審理，認為尤男雖主張湯內看到蚊蟲，並提出蚊蟲照片、餐廳照片、診斷證明書等為證，但檢視監視器畫面，發現尤在上菜後，有先多次用湯匙將湯內油脂撇除後才開始用餐，當下也確實沒看到任何蚊蟲。

台北簡易庭指出，是一直到尤男吃完去上了趟廁所，回到位置上才看到碗內有蚊蟲，且尤之後也沒再喝下任何一口湯，因此難認店家提供含有蚊蟲的餐點或造成尤誤食，不須負擔賠償責任，一審判尤敗訴。

案件上訴二審，北院仍認定尤男求償無理，今日駁回上訴，業者免賠確定。