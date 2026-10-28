疑免費磨菜刀、餐敘涉賄選 新北議員廖宜琨遭搜索約談

新北市議員選舉倒數一個月，民進黨籍新北市議員廖宜琨今驚傳涉賄選遭搜索。新北地檢署指揮法務部調查局新北市調查處前往廖宜琨服務處搜索，調查人員帶走多箱資料，廖宜琨及至少3名助理也遭帶回詢問。據了解，檢調接獲檢舉，懷疑廖陣營以免費替選民磨菜刀、餐敘請客等方式爭取支持，全案朝違反「公職人員選舉罷免法」方向偵辦。

檢調人員今天上午進入廖宜琨服務處搜索，陸續搬出多箱資料，並將廖宜琨及多名助理帶回調查。現場仍有部分助理留守，直到下午，廖宜琨等人仍在調查處製作筆錄，預計稍晚移送新北地檢署接受檢察官複訊。

據了解，檢調掌握的情資包括廖宜琨競選團隊今年7月間推出「宜琨磨菜刀隊」，前往土城、樹林、三峽、鶯歌選區內各社區免費替民眾磨菜刀，另疑有招待選民餐敘等情形。檢調目前正釐清相關服務、餐敘是否與選民投票支持間存在對價關係。

今天搜索過程也引起地方民眾注意，有民眾不清楚服務處發生何事，在門外議論檢調突然到場；另有在地婦人仍進入正在搜索的服務處詢問選舉相關事務，直到留守助理出面安撫後才離開。

廖宜琨為新北市第8選區議員，選區涵蓋土城、樹林、三峽及鶯歌，目前已連任兩屆，今年再度投入選舉爭取連任。

全案目前仍在偵辦初期，廖宜琨及相關助理尚在接受調查，是否構成選舉賄選，以及免費磨刀、餐敘的實際內容、對象及費用來源，仍待檢調進一步釐清。