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慈濟遭詐10.6億「宗教大師」不認罪 喊冤：我只是個教書20年老教授

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

律師陳昱瑄和男子李易儒涉嫌騙慈濟基金會有管道購買BNT疫苗詐取3000萬美金（約台幣10.6億元）的佣金，陳女並稱呼「宗教大師」李世宗為父親，李男和妻子羅玟芳平時以富邦天空樹豪宅內庫房洗錢，3人涉鉅額洗錢收押中；李世宗今出庭喊冤，稱自己只是個教金剛經20年的老教授。

台中地檢起訴指出，陳昱瑄曾任彰化律師公會理事長，李易儒（通緝中）為疫苗掮客。李男的父母李世宗、羅玟芳創設「互道」教授經文名義廣納家族成員，包括陳女、李及其妻子，及陳女公司員工、助理等，彼此以兄弟姊妹相稱。

檢方發現，其等利用「互道」從事洗錢，李世宗、羅玟芳住在台中西區豪宅「富邦天空樹」，卻用於陳昱瑄提領現金買黃金的存放處所；檢方多波搜索，查扣市值6.8億元的158.8公斤黃金，依洗錢等起訴陳等17人，目前剩陳昱瑄、李世宗及羅玟芳3人羈押中，李易儒潛逃香港通緝中。

台中地院今開庭訊問，法官李依達問李世宗是否認罪，李表示完全否認，如同先前答辯。

李的辯護人說，李世宗的所得、手機都被扣押，且先前羅玟芳、陳昱瑄都表示，李和天空樹庫房一事無涉，因此李無串、滅證之虞，請求法院停止羈押給予交保。

公訴檢察官則說，李世宗至今完全否認，但他涉案有卷證可佐，尤其涉犯鉅額洗錢部分是3年有期徒刑以上重罪，加上李的兒子李易儒去年8月出境至今未返國遭通緝，從扣案現金、黃金可發現，「李氏家族」經濟相當富裕，顯可供應潛逃在國外生活。

檢察官也認為，李世宗說法前後有出入、避重就輕，但他在本案角色、參與程度甚深，偵查時還有重置手機、將現金藏入密室等滅證行為，佐以他涉犯鉅額洗錢等嚴重擾亂金融秩序等行為，有繼續羈押並禁止接見通信必要。

李世宗說，本人教書20幾年，只是個教金剛經、道德經的老教授，完全不經濟，怎麼會擾亂金融秩序，他也長期禁止兒子不勞而獲，因為不喜歡兒子不勞而獲行為，所以已經和大兒子李易儒長達10年沒見面，也不知他出境後人在哪裡。

李世宗表示，他沒能力、沒經濟可潛逃，案發後他的零用錢、所有錢都被扣押，更質疑「不知為何要做到這種程度」，雖然不希望羈押，但能否籌措交保金部分，需看二兒子是否幫湊錢，或是法院准讓他從戶頭拿錢辦保；法官諭知全案候核辦。

李世宗（中）創辦「互道」團體教授金剛經，卻涉嫌以天空樹豪宅庫房洗錢，李目前收押中仍全部否認。記者曾健祐／攝影
李世宗（中）創辦「互道」團體教授金剛經，卻涉嫌以天空樹豪宅庫房洗錢，李目前收押中仍全部否認。記者曾健祐／攝影

慈濟 宗教 BNT疫苗

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