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獨／昨天才抽號次 無黨籍議員候選人陳重文又遭檢調搜索

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北士林北投區市議員候選人陳重文，因涉台智光案與農會賄選案遭判刑，被國民黨祭出停權處分，本屆陳重文以無黨籍身分參選，沒想到昨天才抽完號次，今天又被檢調搜索，由於時值選舉期間，辦案人員隊搜索相當保密，檢調搜索完畢將帶陳重文等人進行詢問，預計深夜移送地檢署複訊。

陳重文在2026年九合一選舉是台北市第一選區候選人，昨天抽到12號。由於台北市選情激烈，陳重文近期被控與當地里長共同推出競選小物「果果阿成牌」嬰兒護理濕巾，但製造商是大陸河南果牛衛生科技有限公司，地址在河南省鄭州市，且產品外包裝說明為「簡體中文」。

台北市衛生局表示，嬰兒護理濕巾若依產品用途及外包裝標示認定為化粧品，輸入業者應於供應、販賣或贈送前完成「繁體中文」標示及產品登錄，引發標示是否符合規定爭議。

陳重文被控成立「立錡雲端公司」，施壓北市府社會局承作公托中心雲端監視器系統，先讓台智光辦理建置案，再讓台智光相關採購發包給立錡，圖利321萬元，一審依貪汙等罪判刑8年6月，另有一案判刑6月、得易科罰金，案件上訴二審中。

台北地檢署2024年依圖利、偽造文書等罪起訴陳重文、妻子白惠與相關業者，陳重文偵查中被羈押，直到法院審理期間，裁定800萬元交保，限制出境出海與住居，並接科技設備監控。 據了解，陳重文此次被搜索，與先前被控涉入台北市警局網路服務費案無關。

台北市無黨籍議員候選人陳重文昨天才抽號次，沒想到又捲入弊案遭檢調搜索。聯合報系資料照
台北市無黨籍議員候選人陳重文昨天才抽號次，沒想到又捲入弊案遭檢調搜索。聯合報系資料照

2026九合一選舉 台北市選舉 陳重文 無黨籍 號次

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