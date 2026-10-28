民進黨新北市議員廖宜琨 疑磨菜刀、請吃飯賄選遭約談

民進黨籍的新北市二連霸議員廖宜琨，因疑似以免費「磨菜刀服務和請客吃飯，遭人檢舉涉嫌賄選，新北地檢署今指揮調查局新北市調查處發動搜索、約談，稍早廖宜琨與數名助理均被帶回，正由新北處詢問中，預計今天深夜將移送新北檢複訊。

據了解，尋求連任的廖宜琨日前推出「宜琨磨菜刀隊」，前往選區內各社區提供免費磨菜刀服務，日前另宴請具有投票權的選民吃飯，藉此尋求支持，因此遭人檢舉涉嫌賄選。

廖宜琨是民進黨前立委廖本煙之子，擁有澳洲昆士蘭科技大學經濟、會計雙學士及澳洲葛瑞菲斯大學財務規劃碩士學位，具有澳洲國家銀行金融財務分析師資格，以及新北市全民愛心推廣協會理事長、樹林小英之友會副會長、樹林國際青商會、北大光榮扶輪社社長等資歷。