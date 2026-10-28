招攬選民低價赴陸遊涉反滲透法 台南議員候選人與助理遭羈押禁見

台南地檢署獲報台南第11選區某議員候選人與其助理，涉嫌於今年7、8月間，招攬該選區選民多人低價赴陸旅遊接受招待，藉以行賄選民，昨指揮市調處等分赴12處搜索，並傳喚候選人及助理等14人，複訊後認候選人及助理2人涉投票行賄及反滲透法等罪嫌重大，今向法院聲押獲准。

檢方指出，主任檢察官蔡明達、劉修言及檢察官林昆璋昨指揮市調查處、移民署台南專勤隊等單位，持搜索票分赴12處搜索，並傳訊被告及證人共14人到案調查。

檢方表示，經檢方訊問後，認候選人與其助理，均涉犯公職人員選舉罷免法中投票行賄及反滲透法等罪嫌，犯嫌重大，均向台南地院聲請羈押禁見，並均裁押禁見。

檢方表示，為因應115年度地方公職人員選舉，昨日起正式啟動本署「選舉查察聯繫中心」，採24小時輪值機制，全天候受理民眾檢舉，即時查辦賄選、暴力介選、選舉賭盤等不法情事。

檢方呼籲，民眾如發現賄選等不法情資，請撥打檢舉賄選專線0800-024-099（撥通後按4），檢舉獎金最高達2000 萬元，並將依法嚴格保密檢舉人身分，積極查辦案件並落實偵查不公開原則。