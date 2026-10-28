假律師佯稱「友情價」接家事訴訟 違反律師法起訴10萬報酬全沒收

一名不具律師資格的張姓女子，2024、2025年間向一名正在與前夫爭奪子女監護權的林姓女子，佯稱可以特別優惠的友情價，代為處理林女後續的子女監護權、夫妻剩餘財產分配及贍養費請求等家事訴訟案件，結果遭林女察覺有異。新北地檢署依違反律師法無律師證書意圖營利辦理訴訟事件罪起訴張女，期間向林女4度收取的10萬7700元酬勞也全部宣告沒收。

起訴指出，張女2024年間得知林女與熊姓前夫有上述家事糾紛後，佯稱可以友情價代為處理，林女於是自2024年8月15日至同年12月3日間，四度以現金面交或銀行轉帳，共支付張女10萬7700元律師酬勞。

張女自2024年8月19日至 2025年7月18日間，多次為林女撰寫書狀、進行調解、陪同開庭及簽署和解筆錄等，後來林女發現張女言行有異，因此向全國律師聯合會檢舉，才發覺張女根本是個假律師，並由全聯會向檢方告發偵辦。