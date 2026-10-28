1137公斤肖楠綁好只差吊上車…山老鼠河床被逮 未遂仍判刑併罰60萬

南投縣信義鄉兩名男子去年2月凌晨，潛入丹大林區的濁水溪河床，竊取3塊重約137公斤的貴重木台灣肖楠，木頭已用鋼繩綁好、只差吊上車，就被警方與林業人員當場查獲。一審依森林法竊取貴重木未遂罪，判鄭男10月、林男9月，兩人各併科罰金60萬元，鄭男的絞盤貨車也被沒收。兩人上訴請求從輕量刑，台中高分院近日駁回上訴，上尉確定。

判決指出，鄭、林兩人2025年2月23日凌晨4時50分許，前往林業及自然保育署南投分署丹大工作站轄管的巒大事業區51林班，由林男帶著頭燈、鏈鋸下到濁水溪河床，把3塊肖楠木綁上鋼繩；鄭男則把未懸掛車牌的貨車停在河床上方道路，操作車斗上的電動絞盤，準備把木頭吊上車。

警方接獲民眾通報，雙龍林道轉彎處有可疑車輛，趕往查看時發現貨車吊掛鋼繩垂到河床，河床上還有人戴著頭燈走動，隨即會同丹大工作站人員沿溪溯源，查扣已綁妥待吊的肖楠木。

一審認為，肖楠木塊重達136.94公斤，無法徒手搬運，尚未吊上車，兩人還沒取得實際支配，僅屬未遂。

台中高分院審理時，鄭男主張貨車價值不菲、沒收過苛；林男則主張自己主動帶警方找到木頭，應算自首。

二審近日審結，警方依民眾報案及鄭男供述，已足以合理懷疑林男涉案，不符自首要件；兩人先前都曾因違反森林法被判刑，鄭男2023年底還曾開曳引車到丹大林區河床偷紅檜漂流木，為防止他反覆利用同一輛車盜伐，貨車應予沒收，維持原判，尚未確定。