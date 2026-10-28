散步掉進無蓋排水溝重傷 高雄市府卸責扯婦人「太重」踩壞遭法院打臉

高雄廖姓婦人與丈夫前往茄萣區海邊遊玩，卻意外「踩空」跌入路旁未設水溝蓋的排水溝內，導致左手嚴重挫傷。廖婦氣得提告國賠。高雄地方法院審理後認定，水利局未設置水溝蓋且未設警示標誌，管理明顯有欠缺，判決水利局須國家賠償31萬2075元。

判決指出，2021年8月15日傍晚廖婦與丈夫駕車至茄萣區海邊，夫妻先將車輛停放在路旁排水溝旁後下車散步，當晚7時30分許，廖婦走回車輛時，因該處排水溝上方空無一物、沒有水溝蓋，導致她當場踩空墜落深溝，痛得哀號，送醫後被診斷出左手挫傷及韌帶嚴重損傷，甚至接受韌帶重建手術，經歷漫長的休養與復健。

廖婦氣炸，認為高雄市政府水利局有疏失，除水溝蓋沒加蓋之外，也沒設警告標語，提起國賠，要求市府支付醫藥費、精神慰撫金合計94萬餘元。

高雄地院審理時，水利局反駁，稱事發水溝蓋是「斜放」在水溝內，溝孔邊緣的混凝土頂板有明顯新生破損、剝落痕跡，可能是水溝蓋不堪廖婦體重負荷而往下掉落，並非原本就沒有蓋子。

水利局還稱，廖婦與丈夫未將車輛停在合法停車場，且廖婦未依規定行走於人行道，又沒有隨時注意路面狀況，也要負過失責任。

高雄地院審理時，廖婦丈夫出庭回憶事發經過，指當天他走在妻子前方，聽到一聲尖叫後轉頭，就看見妻子直接踩空掉落水溝，扶起妻子後，才發現水溝周圍毫無防護或警示措施。

法官另勘驗現場照片，發現案發時排水溝確實完全暴露、未覆蓋水溝蓋，周邊也無任何三角錐或警示燈，排水溝於事故發生時，明顯不符合一般排水溝所應具備的安全性。

法官認為，事發地點並未劃設禁止停車標線，廖婦丈夫停放車輛並無違規，水利局未善盡公共設施維護管理，存有明顯疏失，加上事發當下光線昏暗，難以苛求行人能隨時預見路旁陷阱，計算後，判決水利局應賠償廖女31萬餘元，可上訴。