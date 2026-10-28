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道長妻赴美愛上男信徒 牽手同居還談結婚…丈夫求償200萬只拿到30萬

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投一名道觀主持道長阿明（化名）控告妻子阿惠（化名）與男信徒阿哲（化名）侵害配偶權，指妻子婚姻存續期間赴美與男方共同生活近3個月，還談及結婚、定居美國。法院認定兩人逾越一般社交分際，判連帶賠償30萬元。

判決指出，阿明與阿惠於2012年結婚，育有2名女兒，阿惠在道觀擔任乩身，負責財務及課程教學。阿哲則因辦理法事與道觀往來，明知阿惠已婚。法院查出，兩人於2025年8月間因法事及課程往來密切。同年10月19日，阿惠離家搭機赴美，並傳訊息告訴丈夫，自己已找到不想錯過的人，「我真的很愛他，希望能把握住這緣分」。

阿惠抵達美國後，與阿哲共同生活近3個月，期間透過道觀通訊群組分享逛超市、煮飯及出遊照片，其中包括搭肩、牽手等親密畫面。阿惠也曾向友人傳送合照，提及「結婚後，應該會在美國」。

阿明認為兩人侵害配偶權，求償200萬元。阿惠與阿哲則辯稱，阿惠長期遭丈夫家暴，為了脫離婚姻並確保人身安全，才請阿哲配合對外假扮情侶，藉此讓丈夫同意離婚，兩人並無不當交往。

法院認為，阿惠在美國期間持續向道觀群組分享共同生活照片，還向友人談及結婚及定居安排，與短期假扮情侶的說法不符。阿哲明知阿惠已婚，仍與她共同生活，已構成共同侵權行為。

判決也指出，阿惠指控丈夫家暴及與其他女性有不當往來，並非全無事證。另案保護令事件曾准許阿惠對阿明聲請通常保護令，相關案件也有家暴及不當交往的證詞。

不過，法院認為，婚姻關係尚未依法解除前，夫妻仍負有忠誠義務，即使遭受家暴或配偶外遇，也不代表可以與第三人發展逾越一般社交分際的關係，因此不影響本案侵權責任認定。

法院審酌兩人跨海共同生活、分享親密照片及談論結婚定居等情節，並考量雙方婚姻原已存在嫌隙及經濟狀況，認定精神慰撫金以30萬元為適當，判兩人連帶賠償，其餘請求駁回。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

道長控告妻子與男信徒侵害配偶權，法院審酌兩人共同生活及親密互動等事證，判連帶賠償30萬元。聯合報系資料照
道長控告妻子與男信徒侵害配偶權，法院審酌兩人共同生活及親密互動等事證，判連帶賠償30萬元。聯合報系資料照

赴美 結婚 丈夫

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