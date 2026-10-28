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1小時湧千則留言！魏嘉賢疑遭網軍攻擊提告 盼司法揪出幕後黑手

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣長候選人魏嘉賢個人臉書及粉絲專頁頻繁遭大量惡意留言攻擊，短短1小時內甚至出現上千則相似訊息，內容荒謬且影響社群觸及率。魏質疑是否有境外勢力介入選舉，並決定提出刑事告訴，盼透過司法調查釐清幕後操作者，呼籲各候選人乾淨選舉，讓選民看見真正的政見。

魏嘉賢今天在花蓮地檢署按鈴提告，他指出，先前已公開提出選舉自律公約，希望每位候選人都能乾淨選舉，不要發動網路攻擊，造成他人困擾及誤導選民，沒想到這次選舉仍出現惡意網路攻擊。

魏嘉賢說，從10月開始，他的個人臉書及粉絲專頁陸續出現大量異常留言，不僅有許多網友按下憤怒表情符號，部分帳號看起來還是外國人，來源包括非洲、東南亞等地，留言內容也反覆出現相似文字，例如「體育老師中槍後決定申請國賠」，甚至在1小時內留下上千則訊息。

他表示，這些留言不僅影響日常生活，也可能干擾臉書演算法及貼文觸及率，讓文宣與政見無法有效傳播，當大量負面表情及惡意留言充斥貼文，可能使平台降低內容推播，進而影響外界對候選人網路聲量的觀感，質疑有人刻意操作網路聲量，再將聲量當成民調解讀，恐誤導選民。

魏嘉賢指出，相關帳號的行為並非單純針對他，部分帳號在他提告後，竟從原先攻擊他，轉為留言讚美他，接著又轉向攻擊其他候選人，疑似藉此挑撥候選人之間的關係，認為背後可能有人刻意操作，但目前無法確認是候選人、支持者或境外勢力所為，因此決定交由司法調查，釐清相關帳號及留言的來源。

魏嘉賢強調，網路聲量不等於民調，選舉應回歸政見與政策討論，希望司法盡快查明真相，也呼籲各方停止惡意攻擊，讓候選人有公平競爭的機會，讓選民真正了解每位候選人的理念與花蓮未來的發展方向。

花蓮縣長候選人魏嘉賢個人臉書及粉絲專頁頻繁遭大量惡意留言攻擊，他質疑是否有境外勢力介入選舉，並決定提出刑事告訴。記者王思慧／攝影
花蓮縣長候選人魏嘉賢個人臉書及粉絲專頁頻繁遭大量惡意留言攻擊，他質疑是否有境外勢力介入選舉，並決定提出刑事告訴。記者王思慧／攝影

花蓮縣長候選人魏嘉賢個人臉書及粉絲專頁頻繁遭大量惡意留言攻擊，他質疑是否有境外勢力介入選舉，並決定提出刑事告訴。記者王思慧／攝影
花蓮縣長候選人魏嘉賢個人臉書及粉絲專頁頻繁遭大量惡意留言攻擊，他質疑是否有境外勢力介入選舉，並決定提出刑事告訴。記者王思慧／攝影

花蓮縣長候選人魏嘉賢個人臉書及粉絲專頁頻繁遭大量惡意留言攻擊，他質疑是否有境外勢力介入選舉，並決定提出刑事告訴。記者王思慧／攝影
花蓮縣長候選人魏嘉賢個人臉書及粉絲專頁頻繁遭大量惡意留言攻擊，他質疑是否有境外勢力介入選舉，並決定提出刑事告訴。記者王思慧／攝影

2026九合一選舉 花蓮縣選舉 魏嘉賢 網軍 司法

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