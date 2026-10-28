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國民黨前幹部發文暗指黃昭順「紅杏出牆」 雄檢依誹謗罪起訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

曾任國民黨黨務幹部的黃姓男子，因黨務問題與前立委黃昭順發生嫌隙，去年12月底，黃男得知黃昭順女兒、立委陳菁徽已最高票當選黨內中央委員，便在多個LINE群組發文，影射黃昭順曾「紅杏出牆」，黃昭順不滿提告，雄檢認定黃男構成誹謗，今偵結起訴。

檢方調查，71歲黃男曾參與國際青年商會左營分會，並擔任國際事務委員會主委，因此認識黃昭順前夫陳雲龍。

黃男曾因黨務細故與黃昭順心生嫌隙，去年12月27日，黃男在黨內中央委員投票後，得知黃昭順之女、現任立委陳菁徽以高票獲選國民黨中央委員，便在「21全代表黨部聯繫群組」、「22全藍家族」、「黨代表建言群」等9個群組發文。

黃男在訊息中先祝賀陳菁徽當選，隨後提及當年陳雲龍擔任青商會長時，會員間曾傳言「他太太紅杏出牆」，當時聽到心裡很訝異，便不再參與青商會活動。

黃男發文還要陳菁徽去關心生父「當時會員印象中，你生父陳雲龍會長是溫和又善良的好人，只可惜家中發生不好的家事，大家愛莫能助，希望你能去關心」，訊息內容暗指黃昭順對婚姻不忠。

黃昭順看到黃男在各群組間的訊息後氣炸提告。雄檢偵查時，黃男否認犯行，辯稱自己「沒有指名道姓」，當初也是聽其他會員說的，貼文主要用意只是希望陳菁徽不要被母親帶壞。

但檢察官認為，黃昭順曾擔任立法委員，具有社會名望，黃男在多個黨部與黨代表群組中發文，已足以讓人將文中紅杏出牆之人與黃昭順聯想在一起，偵結後依法提起公訴。

國民黨前黃姓黨務幹部發文暗指國民黨前立委黃昭順紅杏出牆，被檢方起訴。聯合報系資料照
國民黨前黃姓黨務幹部發文暗指國民黨前立委黃昭順紅杏出牆，被檢方起訴。聯合報系資料照

黃昭順 幹部 誹謗罪 國民黨 陳菁徽

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