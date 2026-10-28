葉黃素變傷科藥費！一家6口涉串3中醫診所詐保1800萬

買葉黃素、益生菌竟能申請醫療保險理賠！台北市38歲葉姓前保險業務員，涉嫌利用實支實付保險可持副本向不同保險公司請領理賠的特性，夥同家人及親友假裝跌倒、挫傷，與3間中醫診所合作開立不實醫療單據，甚至把購買保健食品的費用列為傷科藥費，長期詐領保險金約1800萬元。北市刑大追查，查獲葉男及中醫師等33人，全案依詐欺、偽造文書等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方調查，葉男曾任保險業務員，熟悉醫療保險理賠流程，自2019年起，陸續安排妻子、父母及子女投保多家保險公司的實支實付型醫療保險，再以跌倒、滑倒或絆倒等理由，佯稱身體挫傷，前往配合的中醫診所看診，取得診斷證明及自費醫療單據，向不同保險公司申請理賠。

葉男等人起初還會到診所假裝看診，後來甚至連人都不必到場，直接將健保卡寄放在診所，由診所人員代刷健保卡，製作不實就醫紀錄，再把購買益生菌、葉黃素及膠原蛋白等保健食品的費用，列為傷科藥費，開立醫療單據供葉男等人申請保險理賠。診所則利用這些虛構的就診紀錄，向健保署申報健保點數，形成商業保險與健保雙重詐領手法。

北市刑大偵五隊日前接獲保險公司檢舉，發現葉男及親友長期以類似的輕微傷勢向多家保險公司請領理賠，次數及金額異常，進一步清查投保、就醫及理賠資料，發現相關人員疑與中醫診所合作，以假看診、真購物的方式取得不實醫療單據，長期詐領保險金。

警方擴大追查，發現除葉姓一家六口外，還有其他親友及病患涉及相同手法，其中葉男家族部分成員自2019年起，涉嫌詐領保險金約1000萬元，連同其他涉案人員，初步清查不法所得累計約1800萬元。

專案小組多次執行搜索，查獲葉姓家族、相關親友、5名中醫師及診所護理、行政人員等共33人到案，並查扣手機、帳冊、現金、金飾等證物，以及2處不動產。全案詢後依詐欺、偽造文書等罪嫌移送台北地檢署偵辦，後續將持續釐清相關人員犯案情節及不法所得。

台北市刑大發現保險業務員勾結中醫診所，詐保至少1800萬元，警方搜索業務員住家、中醫診所，帶回嫌犯與證物。記者廖炳棋／台北報導

台北市刑大發現保險業務員勾結中醫診所，詐保至少1800萬元，警方搜索業務員住家、中醫診所，帶回嫌犯與證物。記者廖炳棋／台北報導

台北市刑大發現保險業務員勾結中醫診所，詐保至少1800萬元，警方搜索業務員住家、中醫診所，帶回嫌犯與證物。記者廖炳棋／台北報導