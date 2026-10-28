快訊

爆賴瑞隆收雲豹300萬政治獻金 藍：勞工之子變國會門神

蔣萬安遇「洋流」強襲 催出沉默大眾和小草成連任關鍵

iPhone 18e「繼續維持平價」2027年登場！蘋果關鍵2升級不漲價

聽新聞
0:00 / 0:00

月子中心颱風夜趕產婦疑惡意倒閉 負責人姊弟涉詐欺遭拘提

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市仁武區某月子中心在薔琵颱風襲台當晚，無預警要求剛生產完的產婦與寶寶離院，引發家屬氣憤上網發文指控「欺人太甚」，當時雖有警方到場排解、業者辯稱是人力調整，但檢方追查發現該月子中心早已財務困難且違規挨罰卻仍持續吸金，檢方於25日拘提負責人徐姓女子及現場負責人張姓男子，訊後分別以10萬元交保。

據了解，23日薔琵颱風來襲當晚，該間位於仁武區的月子調理中心傳出經營不善，竟在風雨交加的夜晚無預警要求產婦與家屬離開，有家屬氣憤在社群平台發文指控，弟媳才剛入住不到5天就被趕出來，誇張行徑讓大批網友直呼「太過份」、「真的很扯」。

當時轄區仁武警分局獲報派員到場，現場負責人張姓男子曾向警方及家屬辯稱，並非惡意結束營業，而是人力調整，後續會與律師商討賠償事宜，當時雙方僅先由警方引導自行協商。

不過橋頭地檢署24日接獲情資，指該月子調理中心疑似惡意倒閉，負責人徐姓女子及現場負責人張姓男子姐弟檔涉嫌於23日颱風期間要求多名產婦離院，甚至有搬離中心物品的舉動，檢察長郭景東指派主任檢察官鄭子薇、檢察官趙翊淳指揮警方展開偵查，並向橋頭地方法院聲請搜索票。

檢警於25日持搜索票前往該月子中心營業處所及徐姓負責人戶籍地等2處進行搜索，當場查扣帳冊、手機等重要證物，並傳喚多名證人到案說明，同時將徐姓、張姓負責人拘提到案。

經檢方初步調查發現，該月子中心自去年起財務狀況早已難以支應後續營運，且因違反護理人員法等相關規定，多次遭到高雄市衛生局裁罰，然而徐姓與張姓負責人明知財務惡化，竟仍於今年4月至10月間，持續與多名被害人簽約並收取大筆款項。

檢察官訊問後，認定徐女、張男均涉犯刑法詐欺等罪嫌重大，但考量2人已到案且相關證物均已遭查扣，尚無羈押必要，分別諭知以10萬元具保，並均限制住居及出境、出海，檢方後續將持續清查被害人受害情節與受損金額，積極追查資金流向並全面蒐集事證，依法嚴辦以維護被害人權益。

高雄市仁武區某坐月子中心傳經營不善，昨晚在薔琵來襲夜晚，無預警趕走剛生產完的產婦和寶寶，警方到場排解。記者石秀華／翻攝
高雄市仁武區某坐月子中心傳經營不善，昨晚在薔琵來襲夜晚，無預警趕走剛生產完的產婦和寶寶，警方到場排解。記者石秀華／翻攝

月子中心 詐欺 颱風

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／台灣女日本河口湖遭割頸亡...疑丈夫為詐保共同殺人 南檢聲押禁見

影／逮捕畫面曝！台灣女日本河口湖遭割頸亡 疑丈夫為詐保3000萬共同殺人

高雄議員候選人張騏晟涉賄選獲交保橋檢抗告遭駁回 老爸、胞兄維持收押

日本河口湖割頸命案 丈夫疑為詐保買凶跨海殺妻遭羈押理由曝光

相關新聞

葉黃素變傷科藥費！一家6口涉串3中醫診所詐保1800萬

買葉黃素、益生菌竟能申請醫療保險理賠！台北市38歲葉姓前保險業務員，涉嫌利用實支實付保險可持副本向不同保險公司請領理賠的特性，夥同家人及親友假裝跌倒、挫傷，與3間中醫診所合作開立不實醫療單據，甚至把購買保健食品的費用列為傷科藥費，長期詐領保險金約1800萬元。北市刑大追查，查獲葉男及中醫師等33人，全案依詐欺、偽造文書等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

1小時湧千則留言！魏嘉賢疑遭網軍攻擊提告 盼司法揪出幕後黑手

花蓮縣長候選人魏嘉賢個人臉書及粉絲專頁頻繁遭大量惡意留言攻擊，短短1小時內甚至出現上千則相似訊息，內容荒謬且影響社群觸及率。魏質疑是否有境外勢力介入選舉，並決定提出刑事告訴，盼透過司法調查釐清幕後操作者，呼籲各候選人乾淨選舉，讓選民看見真正的政見。

2桶水肥搞臭法院聲押駁回 法官裁定列「3禁令」：不准再潑穢物

陳姓男子認為遭到司法不公對待，昨提2桶「自製」水肥潑灑台北地院名銜與法院公共區域，檢方以涉犯強制罪且有反覆實施之虞聲請羈押，但法院駁回聲請，諭陳以9萬元交保，裁定他應遵守3項禁止命令，若有違反改裁定羈押。

散步掉進無蓋排水溝重傷 高雄市府卸責扯婦人「太重」踩壞遭法院打臉

高雄廖姓婦人與丈夫前往茄萣區海邊遊玩，卻意外「踩空」跌入路旁未設水溝蓋的排水溝內，導致左手嚴重挫傷。廖婦氣得提告國賠。高雄地方法院審理後認定，水利局未設置水溝蓋且未設警示標誌，管理明顯有欠缺，判決水利局須國家賠償31萬2075元。

道長妻赴美愛上男信徒 牽手同居還談結婚 丈夫求償200萬只拿到30萬

南投一名道觀主持道長阿明（化名）控告妻子阿惠（化名）與男信徒阿哲（化名）侵害配偶權，指妻子婚姻存續期間赴美與男方共同生活近3個月，還談及結婚、定居美國。法院認定兩人逾越一般社交分際，判連帶賠償30萬元。

國民黨前幹部發文暗指黃昭順「紅杏出牆」 雄檢依誹謗罪起訴

曾任國民黨黨務幹部的黃姓男子，因黨務問題與前立委黃昭順發生嫌隙，去年12月底，黃男得知黃昭順女兒、立委陳菁徽已最高票當選黨內中央委員，便在多個LINE群組發文，影射黃昭順曾「紅杏出牆」，黃昭順不滿提告，雄檢認定黃男構成誹謗，今偵結起訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。