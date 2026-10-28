月子中心颱風夜趕產婦疑惡意倒閉 負責人姊弟涉詐欺遭拘提

高雄市仁武區某月子中心在薔琵颱風襲台當晚，無預警要求剛生產完的產婦與寶寶離院，引發家屬氣憤上網發文指控「欺人太甚」，當時雖有警方到場排解、業者辯稱是人力調整，但檢方追查發現該月子中心早已財務困難且違規挨罰卻仍持續吸金，檢方於25日拘提負責人徐姓女子及現場負責人張姓男子，訊後分別以10萬元交保。

據了解，23日薔琵颱風來襲當晚，該間位於仁武區的月子調理中心傳出經營不善，竟在風雨交加的夜晚無預警要求產婦與家屬離開，有家屬氣憤在社群平台發文指控，弟媳才剛入住不到5天就被趕出來，誇張行徑讓大批網友直呼「太過份」、「真的很扯」。

當時轄區仁武警分局獲報派員到場，現場負責人張姓男子曾向警方及家屬辯稱，並非惡意結束營業，而是人力調整，後續會與律師商討賠償事宜，當時雙方僅先由警方引導自行協商。

不過橋頭地檢署24日接獲情資，指該月子調理中心疑似惡意倒閉，負責人徐姓女子及現場負責人張姓男子姐弟檔涉嫌於23日颱風期間要求多名產婦離院，甚至有搬離中心物品的舉動，檢察長郭景東指派主任檢察官鄭子薇、檢察官趙翊淳指揮警方展開偵查，並向橋頭地方法院聲請搜索票。

檢警於25日持搜索票前往該月子中心營業處所及徐姓負責人戶籍地等2處進行搜索，當場查扣帳冊、手機等重要證物，並傳喚多名證人到案說明，同時將徐姓、張姓負責人拘提到案。

經檢方初步調查發現，該月子中心自去年起財務狀況早已難以支應後續營運，且因違反護理人員法等相關規定，多次遭到高雄市衛生局裁罰，然而徐姓與張姓負責人明知財務惡化，竟仍於今年4月至10月間，持續與多名被害人簽約並收取大筆款項。

檢察官訊問後，認定徐女、張男均涉犯刑法詐欺等罪嫌重大，但考量2人已到案且相關證物均已遭查扣，尚無羈押必要，分別諭知以10萬元具保，並均限制住居及出境、出海，檢方後續將持續清查被害人受害情節與受損金額，積極追查資金流向並全面蒐集事證，依法嚴辦以維護被害人權益。