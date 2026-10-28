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2桶水肥搞臭法院聲押駁回 法官裁定列「3禁令」：不准再潑穢物

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

陳姓男子認為遭到司法不公對待，昨提2桶「自製」水肥潑灑台北地院名銜與法院公共區域，檢方以涉犯強制罪且有反覆實施之虞聲請羈押，但法院駁回聲請，諭陳以9萬元交保，裁定他應遵守3項禁止命令，若有違反改裁定羈押。

裁定書指出，陳交保後責付給兒子，必須遵守3條件。第一，禁止在博愛路門口、法務部門口、高檢署門口、司法院門口舉牌抗議或辱罵承辦法官檢察官及司法人員，對訴訟結果不滿應循上訴救濟，而非舉牌侮辱他人發洩情緒。

第二，不准再對法院、地檢署、司法院、法務部等公務機關為任何潑灑穢物、液體、冥紙、衝撞等行為。

第三，以上條款若有違反，經檢察官聲請羈押，同意接受羈押處分。

72歲陳姓男子昨天上午6時許帶著2桶水肥潑灑台北地方法院牌銜，之後將將桶子甩進大廳，致法院臭氣沖天，市警中正一分局獲報將陳帶回偵訊，陳下午依妨害公務等罪嫌移送台北地檢署複訊，移送過程大喊「濫權栽贓」、「我是自首卻被移送」、「我愛清德更愛台灣」。

陳另表示，他已自首卻被移送地檢署，這就是黑暗的司法，濫權栽贓，並批台灣高檢署主任檢察官道貌岸然「根本就是表裡不一，秋霜烈日」。

媒體記者問陳2個桶子內摻什麼料？陳表示，他隨時都坐在門口抗議，可以告訴大家很多司法未判決的醜聞；媒體追問攻擊對象北檢還是北院，陳回「北院」、「我告的全部裁定駁回，7個月不開庭，這就是我們的國家」。

據了解，陳多年因股權糾紛與前連襟鬧翻，懷疑前連襟透過檢察官的弟弟動用權力追殺，陳因抗議、痛罵前連襟「司法黑手狗Ｏ種」、「混蛋王Ｏ蛋」、「濫權栽贓」，台灣高等院法官判他應執行有期徒刑5月確定。

此外，陳姓男子針另對2014年時被士林地檢署前徐姓察官偵辦他組織犯罪案件時，對他執行拘提程序及聲請羈押，遞狀自訴徐姓檢察官妨害自由，台北地院審查，於本月16日裁定自訴案駁回。

72歲陳姓男子昨晨帶2桶水肥潑灑台北法院，檢方訊後認有反覆實施之虞聲請羈押。聯合報系資料照
72歲陳姓男子昨晨帶2桶水肥潑灑台北法院，檢方訊後認有反覆實施之虞聲請羈押。聯合報系資料照

陳姓男子昨晨在台北地方法院潑水肥。聯合報系資料照
陳姓男子昨晨在台北地方法院潑水肥。聯合報系資料照

水肥 聲押 法官 司法院 檢察官 高檢署 台北

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