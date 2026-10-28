康健生技4死命案李鴻淵「生死辯」 最高法院改11月9日開庭

男子李鴻淵4年前持槍闖入前東家康建生技公司，行刑式槍殺「牛樟芝之父」賴敏男等人，賴身受重傷撿回一命，但賴的胞弟、女兒、員工等4人身亡，更一審判處3個死刑，最高法院原定10月23日開庭，但受薔琵颱風放假影響，改11月9日開庭刑準備程序。

據悉，最高法院不會提訊李鴻淵出庭，但已有被害者家屬表示會出庭。

李鴻淵2013年曾任職康建生技公司，認為被前雇主、同事等人欺負，且他因失業、與妻子失和而心情不佳，2022年7月14日持3把槍闖入公司工寮，先用手銬控制賴的胞弟、劉姓課長，再開槍射殺兩人。

李鴻淵事後騎車到公司，先將廠長等人關進廁所，再尾隨賴的女兒進入辦公室，李抵住賴女前額開槍，一旁的張姓女會計也被槍擊，兩人當場死亡；賴敏男聽到槍聲，目睹李殺害張女，轉身逃跑時連中兩槍倒地，李誤以為賴死亡，騎車逃逸，藏匿於台中友人的養生會館，隔天遭逮。

一審依殺人罪判李一個無期徒刑、三個死刑，槍擊賴敏男重傷部分判刑13年、持有改造手槍分判6年、8年徒刑，併科罰金35萬元，合併應執行死刑、褫奪公權終身。

二審認為李以「行刑式手法」殺人、手段凶殘，已達聯合國兩公約「情節最重大之罪」，仍判處死刑、褫奪公權終身、併科罰金卅五萬元。案件上訴期間，憲法法庭宣示死刑判決。

最高法院待憲法法庭判決期間，先行依兩個非法持有非制式手槍罪各判李鴻淵6年、8年，剝奪他人行動自由罪判刑1年，槍殺賴敏男則依殺人未遂罪判刑13年，槍殺賴的胞弟依殺人罪判處無期徒刑確定。憲法法庭判決後，最高法院將三個殺人罪判死刑部分，撤銷發回更審。

台中高分院更一審認定李以「行刑式槍決」奪去多人生命，該當於憲法法庭死刑判決「個案犯罪情節最嚴重」的情形，判死罪責相當，今年6月一致決仍判處3個死刑、褫奪公權終身。