嫌車資太貴起口角 小黃運將竟跟進乘客家中揮拳傷人

高雄市一名黃姓計程車司機去年2月間載送乘客返回鳥松區住處，因乘客認為車資偏高雙方發生爭執，黃男索討車資時竟跟隨乘客進入民宅一樓車庫，徒手毆打對方左眼並揮巴掌，甚至將傷勢肇因推卸給被害乘客父親所致，法官不採信黃男說辭，依犯傷害罪處拘役50天。

判決指出，身為計程車司機的黃男，於去年2月24日清晨6至7時許，在高雄市七賢路搭載乘客前往鳥松區水管路住處，當天上午8時30分許抵達目的地後，乘客因認為車資偏高，先請父親出面處理，隨後黃男跟隨乘客與其父進入住處一樓車庫索討車資。

雙方一言不合爆發口角與肢體衝突，黃男先以拳頭毆打乘客左眼1下，再以手掌心搧打臉部，過程中因指甲畫傷乘客鼻子及眼下部位，致使乘客受有左眼周挫擦傷小於5公分、瘀傷及鼻部擦傷小於5公分等傷害，直到乘客母親拿出1千元付給黃男後，黃男才甘願離去。

案發後，黃男雖坦承雙方有因車資糾紛發生肢體衝突，並曾徒手推人，但矢口否認有何傷害犯行，辯稱乘客身上的傷是其父親打巴掌造成的，自己沒有用拳頭毆打，且對方父親曾將鐵門拉下。

不過，法官綜合證人即乘客與其父之證詞、診斷證明書、傷勢照片以及法院勘驗監視器畫面，認定當時被告確實跟隨進入屋內，且監視器並無看見鐵門被拉下隔離的狀況，被告空泛辯稱是他人毆打所致並不足採，法官審酌被告與人發生衝突未能理性溝通，竟動手施暴致人受傷，且犯後否認犯行，依傷害罪判處拘役50天。