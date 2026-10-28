快訊

再度嫌棄「AI」不準確！川普發文宣布全面禁用 都要改稱「SI」

認定低價傾銷 日本將對台灣、大陸鎳系鋼材徵收5年反傾銷稅

上午10時59分花蓮近海規模3.7地震 最大震度2級

聽新聞
0:00 / 0:00

捉到了！苗栗市亂丟31桶化學廢液檢警查到累犯 聲請羈押獲准

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗市西山公墓附近竹林空地10月7日發現亂丟31桶化學廢液，及50餘袋太空包營建混合廢棄物，檢警循線查獲鄭姓、劉姓男子先前也因亂倒營建廢棄物被查獲，這次更變本加厲，檢察官10月22日聲請法官羈押獲准，持續擴大並往上追查源頭。

苗栗市南勢坑段西山公墓旁竹林空地遭棄置大批廢棄物，居民憂心忡忡汙染環境，縣議員徐筱菁縣政總質詢，及縣長鍾東錦在縣務會議討論關心，苗栗警察分局調閱周邊監視器影像，鎖定涉案車輛，報請苗栗地檢署檢察官林暐家指揮偵辦，鎖定鄭男（62歲）、劉姓男子（46歲）犯案。

檢察官22日指揮警方，拘提鄭男、劉男到案，查出鄭未領有廢棄物清除許可證明，非法收取有害廢棄物，並夥同劉駕駛小貨車，載運31桶化學廢液，及50餘袋廢棄物，棄置傾倒在西山公墓附近的竹林空地上，違反廢棄物清理法及水土保持法罪嫌，檢察官諭令劉限制住居，鄭聲請羈押獲准。

檢警查出，鄭男今年也曾被查獲亂丟營建廢棄物被查獲，這次變本加厲，棄置化學廢液，危害環境性更嚴重，懷疑鄭常業環保犯罪，上游不肖業者將廢棄物任由非法管道處理，持續擴大並往上追查源頭。

縣府環保局表示，西山公墓附近南勢坑段遭非法棄置31桶廢液桶，棄置桶標示內容物為乙酸正丁酯、乙酸乙酯，屬易燃性事業廢棄物C-0301（廢液閃火點小於60℃之廢棄物），現場部分傾倒洩漏，第一時間鋪設吸油棉，緊急移置暫存，避免汙染及火災風險擴大，並採樣送驗，相關費用由行為人負擔。

苗栗市西山公墓附近竹林空地10月7日發現亂丟31桶化學廢液，及50餘袋太空包營建混合廢棄物，檢警循線查獲鄭姓男子涉嫌傾倒，聲請法官羈押獲准。圖／苗栗警察分局提供
苗栗市西山公墓附近竹林空地10月7日發現亂丟31桶化學廢液，及50餘袋太空包營建混合廢棄物，檢警循線查獲鄭姓男子涉嫌傾倒，聲請法官羈押獲准。圖／苗栗警察分局提供

苗栗 苗栗市 化學

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新北檢選前查緝選舉賭盤 4波掃蕩羈押4人

影／台灣女日本河口湖遭割頸亡...疑丈夫為詐保共同殺人 南檢聲押禁見

河口湖命案是女員工殺老闆娘！今年9月進公司 疑與死者丈夫合謀詐保

影／逮捕畫面曝！台灣女日本河口湖遭割頸亡 疑丈夫為詐保3000萬共同殺人

相關新聞

2桶水肥搞臭法院聲押駁回 法官裁定列「3禁令」：不准再潑穢物

陳姓男子認為遭到司法不公對待，昨提2桶「自製」水肥潑灑台北地院名銜與法院公共區域，檢方以涉犯強制罪且有反覆實施之虞聲請羈押，但法院駁回聲請，諭陳以9萬元交保，裁定他應遵守3項禁止命令，若有違反改裁定羈押。

康健生技4死命案李鴻淵「生死辯」 最高法院改11月9日開庭

男子李鴻淵4年前持槍闖入前東家康建生技公司，行刑式槍殺「牛樟芝之父」賴敏男等人，賴身受重傷撿回一命，但賴的胞弟、女兒、員工等4人身亡，更一審判處3個死刑，最高法院原定10月23日開庭，但受薔琵颱風放假影響，改11月9日開庭刑準備程序。

嫌車資太貴起口角 小黃運將竟跟進乘客家中揮拳傷人

高雄市一名黃姓計程車司機去年2月間載送乘客返回鳥松區住處，因乘客認為車資偏高雙方發生爭執，黃男索討車資時竟跟隨乘客進入民宅一樓車庫，徒手毆打對方左眼並揮巴掌，甚至將傷勢肇因推卸給被害乘客父親所致，法官不採信黃男說辭，依犯傷害罪處拘役50天。

捉到了！苗栗市亂丟31桶化學廢液檢警查到累犯 聲請羈押獲准

苗栗市西山公墓附近竹林空地10月7日發現亂丟31桶化學廢液，及50餘袋太空包營建混合廢棄物，檢警循線查獲鄭姓、劉姓男子先前也因亂倒營建廢棄物被查獲，這次更變本加厲，檢察官10月22日聲請法官羈押獲准，持續擴大並往上追查源頭。

無照駕駛吞罰款78萬 台北分署減扣薪資債權轉介他酒癮治療

葉姓男子無照駕駛、未禮讓行人累積罰單103筆，滯欠金額逾78 萬元，法務部行政執行署台北分署受理執行案，扣押葉的薪資債權徵起36萬元，於得知葉身負照護老母壓力且受酒癮所苦，主動協助調減葉每月扣薪金額3000元，另轉介葉申請「酒癮治療費用補助方案」。

離婚見不到孩子竟當報復工具！狠母殺8歲兒、8月女 最新判決今出爐

苗栗縣吳姓婦人去年清明連假期間與丈夫談離婚，不滿夫家不讓她帶回襁褓中的女兒，在家中先後殺害8歲兒子及8個月大女兒，隨後企圖輕生，經送醫搶救後保住一命。一審依成年人故意對兒童犯殺人罪，分別判處19年及18年10月，應執行30年。全案上訴後，台中高分院今天宣判，認為此案無「情輕法重」的減刑條件適用，駁回上訴，維持原判。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。