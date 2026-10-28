捉到了！苗栗市亂丟31桶化學廢液檢警查到累犯 聲請羈押獲准

苗栗市西山公墓附近竹林空地10月7日發現亂丟31桶化學廢液，及50餘袋太空包營建混合廢棄物，檢警循線查獲鄭姓、劉姓男子先前也因亂倒營建廢棄物被查獲，這次更變本加厲，檢察官10月22日聲請法官羈押獲准，持續擴大並往上追查源頭。

苗栗市南勢坑段西山公墓旁竹林空地遭棄置大批廢棄物，居民憂心忡忡汙染環境，縣議員徐筱菁縣政總質詢，及縣長鍾東錦在縣務會議討論關心，苗栗警察分局調閱周邊監視器影像，鎖定涉案車輛，報請苗栗地檢署檢察官林暐家指揮偵辦，鎖定鄭男（62歲）、劉姓男子（46歲）犯案。

檢察官22日指揮警方，拘提鄭男、劉男到案，查出鄭未領有廢棄物清除許可證明，非法收取有害廢棄物，並夥同劉駕駛小貨車，載運31桶化學廢液，及50餘袋廢棄物，棄置傾倒在西山公墓附近的竹林空地上，違反廢棄物清理法及水土保持法罪嫌，檢察官諭令劉限制住居，鄭聲請羈押獲准。

檢警查出，鄭男今年也曾被查獲亂丟營建廢棄物被查獲，這次變本加厲，棄置化學廢液，危害環境性更嚴重，懷疑鄭常業環保犯罪，上游不肖業者將廢棄物任由非法管道處理，持續擴大並往上追查源頭。

縣府環保局表示，西山公墓附近南勢坑段遭非法棄置31桶廢液桶，棄置桶標示內容物為乙酸正丁酯、乙酸乙酯，屬易燃性事業廢棄物C-0301（廢液閃火點小於60℃之廢棄物），現場部分傾倒洩漏，第一時間鋪設吸油棉，緊急移置暫存，避免汙染及火災風險擴大，並採樣送驗，相關費用由行為人負擔。