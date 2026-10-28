無照駕駛吞罰款78萬 台北分署減扣薪資債權轉介他酒癮治療

葉姓男子無照駕駛、未禮讓行人累積罰單103筆，滯欠金額逾78 萬元，法務部行政執行署台北分署受理執行案，扣押葉的薪資債權徵起36萬元，於得知葉身負照護老母壓力且受酒癮所苦，主動協助調減葉每月扣薪金額3000元，另轉介葉申請「酒癮治療費用補助方案」。

台北分署表示，行政執行絕非冷酷處分，更包含深厚的社會關懷與責任，公權力的貫徹固然重要，對於陷入困境且具備改過意願的義務人，行政執行機關也能主動伸縮執法溫度，發揮社會資源轉介功能，呼籲廣大用路人務必恪遵交通法規。

台北分署表示，葉2013年起因駕照經吊銷仍駕駛車輛、在路口未禮讓行人通過、不遵守道路交通標誌號誌指示，以及未經辦理執業登記即駕駛計程車為業等多項違反道路交通管理處罰條例事由，加上未依規定投保汽車強制險及未辦理車輛定期檢驗，遭台北市交通事件裁決所、台北市區監理所及台北市政府環保局環保稽查大隊等單位開立 103筆罰單，罰單金額78萬餘元。

葉逾期未繳納罰鍰，移送台北分署執行，分署受理後展開調查，發現葉男名下並無任何財產，工作也極不穩定、經常更換職場，年薪所得微薄，使執行過程陷入瓶頸。

台北分署持續追查，2023年鎖定男任職的保全公司核發扣薪命令，2025年葉更換雇主後，執行人員也掌握新職場並再次扣押薪資債權，至今成功徵起逾36萬元。

台北分署說，葉收到扣薪命令後主動說明，表示深知違規不當，但患有酒癮問題，目前自費接受酒癮戒治，同時還需負擔母親照顧工作及聘僱外籍家庭看護費用，龐大的經濟與生活壓力讓他沉重不堪。

葉表達願意配合扣薪，但盼能酌減每月扣薪額度以維持基本家計，台北分署審酌葉提出的事證並取得移送機關同意後，依扶養比例扣除葉應酌留的基本生活費，同意每月薪資債權執行金額酌減3000元，此外，更將葉轉介至「台灣戒酒暨酒癮防治中心」，協助他利用社會補助資源完成酒癮戒除。