輔大肄業生看診持美工刀攻擊名醫江漢聲 二審改判1年4月徒刑

輔仁大學肄業生曾柏瑋去年佯裝病人看診，持美工刀攻擊劃傷輔大前校長、泌尿科名醫江漢聲，檢方依殺人未遂起訴求刑7年，一審認定曾無殺人犯意，依傷害罪判刑1年6月。案經上訴，台灣高等法院今撤銷原判決，改判1年4月徒刑。

曾柏瑋2025年10月底在臉書預先寫下「本人必須預先聲明，基於下述之理由，無對江漢聲殺人之主觀犯意...」等文字，並設定在11月11日傍晚5時許刊登。

同年11月11日下午2時許，曾柏瑋假裝病人是掛號進入診間，趁江漢聲診察完畢正在洗手背對之際，喊「我不是來看病的，我看你不爽很久了」，持預藏的美工刀揮砍江漢聲下半身，江徒手抵抗，曾仍持續攻擊，江右腕約6公分撕裂傷、左前臂淺裂傷、左手左腹壁擦挫傷等傷害；江逃離診間，曾再持美工刀擲向江，但未擊中。

一審認定，雖檢方起訴曾柏瑋涉殺人未遂罪嫌，但曾主觀上只有傷害犯意，無殺人犯意，審酌曾對江另案獲判無罪，心生不滿，以謀求輿論關注為藉口持刀相向，所為造成醫療從業人員心生恐慌，對醫病關係造成不良影響，實有不該。

一審也考量，曾柏瑋坦承犯行、無前科、休學從事兼職社會科家教等生活情狀，依傷害罪判處有期徒刑1年6月。全案經上訴，高院今上午宣示判決。