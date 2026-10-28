新竹關西爆大規模賄選！檢警調傳喚30人 鎮代候選人與樁腳聲押

新竹縣關西鎮傳出大規模賄選案，新竹地檢署接獲情資，指范姓鎮民代表候選人涉嫌以現金買票，透過5名樁腳向選民行賄，每票代價1000元。檢方昨天指揮警方及調查局等單位搜索6處，傳喚候選人、樁腳及選民共30人到案，並查扣手機6支、現金11萬1000元等證物。檢方訊後認為范姓候選人及林姓樁腳涉案重大，已向法院聲請羈押禁見。

新竹地檢署表示，檢方接獲情資後，由檢察長柯宜汾指示主任檢察官洪松標、蔡宜臻統籌規劃，交由檢察官李沛蓉偵辦，並由多名檢察官支援，於昨天上午指揮新竹縣警察局新埔分局、刑事警察局偵查第四大隊第一隊、新竹縣警察局第一偵查隊、少年隊、新湖分局及法務部調查局新竹縣調查站等單位共同偵辦。

檢方調查，范姓候選人涉嫌於今年8月間，陸續交付賄款給林、范、劉、陳、嚴姓等5名樁腳，再由樁腳以每票1000元為對價，向具有投票權的選民行賄，企圖爭取選票。

檢察官訊問後，認為范姓候選人及林姓樁腳涉嫌違反「公職人員選舉罷免法」第99條第1項，涉犯對有投票權人交付賄賂、約定其投票權為一定行使等罪嫌重大，且有湮滅、偽造或變造證據，以及勾串共犯或證人之虞，當庭逮捕後向新竹地方法院聲請羈押禁見。其餘樁腳及收賄選民則依個別涉案情節，分別諭知以1萬元至10萬元不等金額交保、限制住居或飭回。

新竹地檢署呼籲，候選人及助選人員應透過政見與服務爭取選民支持，不得以餽贈財物或提供不正利益影響投票意向；選民也應堅守自主選擇，拒絕金錢賄選。檢方「選舉查察聯繫中心」已受理檢舉，民眾若發現疑似賄選或其他妨害選舉情事，可撥打檢舉專線0800-024-099，接通後按4，共同維護公平、公正的選舉環境。