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嘉義竹崎鄉長選戰爆司法風波！何子凡控選擇性辦案：搜索反而幫我助選

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣竹崎鄉長候選人、無黨籍縣議員何子凡昨天抽中3號後，因去年赴中國大陸浙江旅遊涉及選舉案件，遭檢警調搜索、傳喚，晚間獲無保請回。何子凡今天受訪質疑，事隔一年多，檢調卻選在投票前一個月大規模搜索約談，痛批「選擇性辦案」，直言「這不是介選，什麼才是介選？」更認為此舉反而可能幫他助選。

何子凡表示，去年8月與親友前往浙江旅遊，全團32人，只有18人是竹崎鄉民，團費並不便宜，甚至有人嫌貴，所有費用均依實際開銷精打細算，並非接受免費招待。他質疑，去年就已完成的旅遊行程，為何不在返台後調查，偏偏選在投票前一個月大規模搜索約談，對選舉造成的影響相當大。

何子凡說，台灣有數十萬名在中國大陸經商的台商，平時難免與當地官員、台辦人員互動，難道返台後都要被懷疑涉及介選？如果赴陸交流參訪都被認定涉及統戰、滲透，乾脆全面禁止國人赴陸，質疑檢調是否選擇性辦案。

何子凡表示，兩岸交流不談政治，也未要求團員支持特定參選人，更沒有拿對岸資金投入選舉。他坦言目前竹崎鄉長選情競爭激烈，沒想到抽完籤就遭搜索，認為這樣的司法動作反而可能激起支持者反彈，「等於是在幫我助選」。

竹崎鄉長選舉共有4人角逐，民進黨提名現任鄉民代表會主席陳宏吉，對上無黨籍現任縣議員何子凡、前竹崎鄉公所秘書邱豐銘及義隆村長葉志紘，4人各有地方基礎，形成多方競爭局面。

嘉義地檢署表示，相關告訴案件第一時間即依法受理，已分選他案偵辦，檢警調依既定進度持搜索票執行搜索，傳喚何子凡等20餘人到案，複訊後全數請回。檢方表示，偵辦秉持依法、超越黨派及客觀中立原則，絕無預設立場，相關事證仍待調查釐清。

何子凡質疑赴中國大陸旅遊參訪是否就被認定涉及統戰、賣台或選舉滲透，並反問其他赴陸交流人士是否也會受到相同調查。圖／截自何子凡臉書
何子凡質疑赴中國大陸旅遊參訪是否就被認定涉及統戰、賣台或選舉滲透，並反問其他赴陸交流人士是否也會受到相同調查。圖／截自何子凡臉書

何子凡深夜發文，質疑去年赴中國大陸浙江旅遊，事隔一年多卻在選前一個月遭搜索約談，批評司法工具化及選擇性辦案。圖／截自何子凡臉書
何子凡深夜發文，質疑去年赴中國大陸浙江旅遊，事隔一年多卻在選前一個月遭搜索約談，批評司法工具化及選擇性辦案。圖／截自何子凡臉書

嘉義縣竹崎鄉長候選人何子凡遭檢警調搜索、傳喚，獲無保請回後，在臉書上傳高舉雙手影片，批評執政者害怕選輸，呼籲支持者集中選票。圖／截自何子凡臉書
嘉義縣竹崎鄉長候選人何子凡遭檢警調搜索、傳喚，獲無保請回後，在臉書上傳高舉雙手影片，批評執政者害怕選輸，呼籲支持者集中選票。圖／截自何子凡臉書

何子凡獲無保請回後，深夜在臉書發文寫下「無保請回、政治辦案、寧死不屈、參選到底」，宣示繼續投入竹崎鄉長選舉。圖／截自何子凡臉書
何子凡獲無保請回後，深夜在臉書發文寫下「無保請回、政治辦案、寧死不屈、參選到底」，宣示繼續投入竹崎鄉長選舉。圖／截自何子凡臉書

何子凡在臉書透露，遭檢察官複訊約10分鐘後獲無保請回，並稱曾請求檢方羈押、起訴遭拒，表達對偵辦過程的不滿。圖／截自何子凡臉書
何子凡在臉書透露，遭檢察官複訊約10分鐘後獲無保請回，並稱曾請求檢方羈押、起訴遭拒，表達對偵辦過程的不滿。圖／截自何子凡臉書

2026九合一選舉 嘉義縣選舉 何子凡 鄉長 司法 無黨籍 選戰

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