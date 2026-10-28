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休假不想跑一趟？台東3現役軍人預簽槍枝清冊 涉偽造文書均獲緩起訴

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東地區3名現役彈藥庫爆彈處理軍人為配合休假安排，竟在槍枝尚未繳回前，就先在軍械領用清冊的繳回欄簽名，再安排他人代為繳槍，讓文書記載呈現本人已完成繳回程序。案經憲兵隊調查移送，地檢署偵辦後，認3人涉及行使公務員登載不實公文書罪，考量槍枝均已實際繳回、3人坦承犯行等情，分別予以緩起訴1年，並命支付公庫2萬至2萬5000元。

緩起訴處分書指出，陸軍第二地區支援指揮部彈藥庫爆彈處理第二組馬姓中尉組長及林姓中士，去年3月18日自台東丙型彈藥分庫領用槍枝，供射擊及演習使用，原定同月21日繳回，但兩人當時已排定休假，無法親自到場辦理。

檢方偵查，馬在3月18日射擊及保養槍枝後，趁槍枝尚未繳回，先在團體領用清冊的繳回欄簽下自己的姓名，並要求同組廖姓中士於21日代為繳槍及填寫繳回時間。林則依馬指示，提前在清冊簽名，明知之後將由他人代為繳槍；馬也安排張姓人員代林男繳槍。

到3月21日，廖及張分別將兩人領用的槍枝繳回彈藥分庫，並由相關人員在已簽名的欄位填寫實際繳回時間。檢方認為，這些記載使清冊呈現領用人本人已完成繳回程序的不實內容，足以影響軍事機關對軍械領繳紀錄及保管責任的查核。

3人偵查中均坦承犯行，相關供述與清冊、休假人員名冊、監視器畫面及其他調查資料大致相符。檢方指出，雖然槍枝最後均已繳回，卷內也沒有槍枝遺失或毀損的證據，但清冊仍是軍械領繳及責任查核的重要依據，不能因槍枝已歸還，就認為不實記載沒有問題。

檢方審酌3人因休假安排便宜行事，且均坦承犯行，認為經過司法偵查應能知所警惕，決定予以緩起訴。其中，馬因身為組長、主導相關安排，須於緩起訴處分確定後6個月內支付公庫2萬5000元；林及廖則各支付2萬元，3人的緩起訴期間均為1年。

台東地檢署偵辦3現役軍人涉行使公務員登載不實公文書案，均獲緩起訴1年。聯合報系資料照
台東地檢署偵辦3現役軍人涉行使公務員登載不實公文書案，均獲緩起訴1年。聯合報系資料照

偽造文書 槍枝 台東 軍人 陸軍

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