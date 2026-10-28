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屏東執行署出招讓他面對陳年舊帳 一口氣清償24多萬元欠稅及罰鍰

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣一名男子常年積欠使用牌照稅及交通違規罰鍰逾期24萬元，名下雖有4輛轎車卻十分老舊，已無執行實益，案件陸續移送行政執行署屏東分署執行，發現該名男子有投保人壽保險，有保單價值準備金可供執行，經屏東分署核發保單的扣押命令後，男子人為保護保險權益，一次繳清24萬多元。

屏東分署表示，相關案件經移送執行後，該名男子經數次催繳並未積極處理欠稅及罰鍰，為貫徹國家公權力並確保租稅公平，在「交通（加強執行車輛相關稅費罰鍰）專案」期間，清查男子名下有無可供執行財產，發現男子投保的人壽保險契約尚有保單價值準備金可供執行，若解約有34萬餘元解約金，執行同仁隨即核發扣押命令。

男子收到屏東分署執行公文後，才意識到欠款的問題影響自身保險權益，為避免之後請求保險金的給付受影響，最終籌措款項，一次繳清24萬餘元。

屏東分署呼籲，針對各項公法規費、稅費及違規罰鍰，民眾若收到傳繳通知切勿抱持僥倖心態歸避執行。如確實有經濟上的困難，應主動向行政執行分署說明並提供證明以申請分期繳納；若惡意拖延，行政執行分署會實施鐵腕手段全面清查並扣押名下財產。

屏東分署說，執法雖有鐵面，但也兼具輔導弱勢的溫度，期盼義務人能誠實勇於面對履行法定義務。

書記官執行案件示意圖。圖／屏東分署提供
書記官執行案件示意圖。圖／屏東分署提供

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