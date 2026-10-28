影／抗議司法不公北院潑屎男遭聲押 法官裁9萬交保 離去前向法警敬禮

男子陳鐵城長期抗議司法不公，昨清晨帶2桶穢物潑灑台北地方法院牌銜，隨即將桶子甩進北檢大廳，現場臭氣沖天，台北地檢署認陳男涉犯強制、毀損公物等罪，且有反覆實施之虞，向法院聲請羈押，法官認陳男犯行與強制罪構成要件不符，凌晨裁定9萬元交保。

陳鐵城（73歲）今凌晨由親友辦保離去，他行經北檢法警室門口時，突然駐足舉起右手，向正在持勤的法警敬禮致意，他表示「歹勢，對你們歹勢，謝謝、失禮失禮」、「兄弟啊，我不知道怎麼對你們講，不是針對你們」，隨後連說3聲對不起，拄著拐杖步出北檢。

陳鐵城走出北檢時，發現裁定書忘了拿，又繞回法院找法警領取，由於他27日清晨是趁保全不注意闖進北檢大廳，他見保全站在北檢門口，也向值班保全說抱歉，隨後簽名開車離去。

據調查，陳鐵城多年因股權糾紛與前連襟鬧翻，有家庭暴力防治法所定的家庭成員關係，他懷疑對方透過任職主任檢察官的弟弟，動用檢警控告他恐嚇取財，以致吃上誹謗罪等官司，故長期在博愛特區拉布條議抗司法不公、是法院頭痛人物。

陳鐵城2023年7月駕車前往該名主任檢察官居住地，從車輛內取出油漆，在車庫鐵捲門外潑灑黑色、暗紅色、黃色油漆，同年8月也在新店分局外，張貼侮辱該名主任檢察官的海報，被依毀損他人物品等罪判刑2月，之後陳男又指控遭受司法迫害，法院判3個月徒刑，合併訂應執行刑5個月確定。

據了解，陳鐵城昨天清晨跑到北檢大門外，先朝法院牌銜潑灑穢物，接著跑進北檢1樓，朝法警室外轉角處潑灑穢物，警方獲報將陳鐵城逮捕。由於陳鐵城潑灑穢物臭味實在太濃，連4、5樓檢察官辦公室都可聞到，有些法警連中餐沒沒辦法吃，儘管法院以消毒水消毒，但直到昨晚都還有些許異味。

陳鐵城昨天下午移送北檢時，一下車就高聲大喊，「這就是我們黑暗的司法，濫權栽贓，無謂理由，○○○道貌岸然，滿嘴仁義道德，根本就是表裡不一，我愛清德更愛台灣，我是自首，卻把我帶進來，我等著到土城啦」。

男子陳鐵城長期抗議司法不公，昨天帶著穢物潑灑台北地方法院牌銜，被檢方聲押，法院裁定9萬交保。記者邱德祥／攝影