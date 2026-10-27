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男曾衝檢察官家潑漆…今潑2桶穢物毀損北院 北檢聲請羈押

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

長期抗議司法不公的男子陳鐵城，今清晨帶2桶穢物潑灑台北地方法院牌銜，隨即將桶子甩進大廳，現場臭氣沖天，嚴重影響檢察官與法警辦公與勤務，台北地檢檢察官黃逸帆複訊後，認陳男涉犯強制、毀損公物等罪，且有反覆實施之虞，向法院聲請羈押。

陳鐵城與男子陳光禹前為連襟，有家庭暴力防治法的家庭成員關係，陳光禹與高檢署檢察官陳宏達為兄弟，陳鐵城長年來與陳宏達、陳光禹素有糾紛，曾於2023年7月駕車前往陳宏達住家，從車輛內取出油漆，房屋車庫鐵捲門處潑灑黑色、暗紅色、黃色油漆，配判處2月徒刑，如今又前往北檢大門潑灑穢物，被認有反覆實施之虞。

據調查，陳鐵城多年因股權糾紛與陳光禹鬧翻，懷疑陳光禹透過當過檢察官弟弟陳宏達動用權力追殺，陳男因而長期在博愛特區議抗司法不公、並痛罵對方「混蛋王Ｏ蛋」等語，被法院判處應執行5月徒刑確定。

據了解，陳鐵城今下清晨跑到北檢大門外，先朝法院牌銜潑灑穢物，接著又跑進北檢一樓，朝法警室外轉角處潑灑，警方獲報將陳鐵城逮捕，依現行犯帶回詢問，不過，陳鐵城潑灑的穢物酸臭味實在太濃，連4、5樓檢察官辦公室都可聞到，有些法警連中餐都吃不下，直到晚上都還有些許異味。

陳鐵城下午移送北檢時，拄著拐杖激昂說，「我6點41分自首，結果被移送地檢署，這就是我們黑暗的司法，濫權栽贓，無謂理由，陳宏達你道貌岸然，你根本就是表裡不一，秋霜烈日，我愛清德更愛台灣」。

男子陳鐵城今晨帶2桶穢物潑灑台北法院牌銜，檢方訊後認有反覆實施之虞聲請羈押。記者邱德祥／攝影
男子陳鐵城今晨帶2桶穢物潑灑台北法院牌銜，檢方訊後認有反覆實施之虞聲請羈押。記者邱德祥／攝影

潑漆 北檢 司法官

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