嘉義竹崎鄉長候選人何子凡突遭搜索 高喊「政治辦案、寧死不屈」

嘉義縣議員何子凡轉戰參選竹崎鄉長，檢警接獲線報，何子凡去年揪團赴中國大陸旅遊，懷疑他接受落地招待旅遊，涉犯反滲透法，今天兵分多路搜索，傳喚何子凡、胞弟、國民黨籍鄉民代表候選人吳金輝及選民等20餘人到案，何子凡晚間經檢察官複訊後無保請回。

竹崎鄉長候選人今天上午在竹崎鄉公所抽籤，何子凡第一個上台抽籤，抽中3號，喊出「三陽開泰」口號，不料抽籤完成後，何子凡在服務處隨即遭檢警調搜索，當場被帶回偵辦。何子凡在臉書上傳影片，高舉雙手喊「政治辦案，寧死不屈」，引起地方政壇關注。

何子凡說，執政者害怕選輸，才會採取這種方式，去年8月與親友至浙江參訪，每人自付團費2萬元，機票來回8000元，其餘1萬2000元由旅行社統籌，大陸消費CP值高，吃住均精打細算，同團32人只有18人是竹崎人，團費還被嫌貴，時隔1年多，鄰近選舉才要炒話題。

何子凡也說，兩岸交流不談政治，也未要求支持特定參選人，更沒有拿對岸的錢選舉，經檢察官訊後，已經無保請回，他會繼續參選到底，質疑「執政黨介選」，選舉剩下一個月，現在對手還會以此為話題攻擊，搞到一整天雞飛狗跳，結果將他請回，不如直接羈押、直接起訴。

檢方指揮刑事局偵查第八大隊，會同嘉義縣、市調查站及警方組成專案小組，通知相關人員到案說明，經檢察官複訊後全數請回。嘉義地檢署表示，相關告訴案件第一時間即依法受理，已分選他案積極偵辦，全案秉持依法偵辦、超越黨派及客觀中立原則，絕無預設立場。