不想進去蹲！「仙塔律師」涉幫詐團洗錢一審判關5月 想繳20萬公益金換緩刑

網紅「仙塔律師santa」李宜諪涉幫靈骨塔詐騙集團成員吳芳儀辯護時，轉達吳女指示請集團同夥賣首飾、豪車，被依洗錢、洩密罪起訴，一審依洗錢罪判處5月徒刑，併科罰金8萬元，洩密部分無罪。案經上訴，台灣高等法院今開庭審理，李女願意繳納20萬元公益金，請求法院宣告緩刑。

檢方起訴指出，吳芳儀、呂英菖2022年起從事靈骨塔投資詐騙，至少10人受騙達1.6億元，專案小組2025年4月將吳芳儀聲押獲准後，準備查扣吳女等人資產，卻發現吳女名下BMW X6休旅車在吳女收押後被過戶。

檢方查出，吳芳儀遭聲押當天，原委任趙浩程出庭辯護，趙請李宜諪代班，李女再找蔡沅諭分工；吳女羈押後，李宜諪轉達吳女指示，要求未到案的陳永山賣掉吳女的金飾、車輛，並指導銷贓如被查辦的說詞，趙、蔡力涉嫌將偵查機密洩漏給詐團。

一審認為，李宜諪身為執業律師，具有法律專業，應更加重視法規範秩序，自我約制遵守律師倫理規範，誠正信實執行職務，卻幫助洗錢，審酌李女犯後坦承犯行，態度尚可，再斟酌變賣吳芳儀名下車輛及金飾目的，是為充作吳芳儀律師費等，依法對李女量刑。

案經上訴，高院今首度開庭，李宜諪委任律師指出，李女沒有掩飾、隱匿犯罪所得的洗錢犯意，且李女自白、無前科，也沒有犯罪所得，涉及洗錢的目的也不是想幫吳芳宜脫產，一審卻未說明為宣告緩刑的理由，才會提起上訴，並稱李女願繳20萬元公益金作為緩刑條件。

李宜諪限制出境、出海期限將於10月31日屆滿，律師也替她辯護表示，李女坦承犯行，也以70萬元交保，保證金是由家人籌措，足以擔保她不逃亡，加上李女遵期到庭，一審刑度也不足以使一名執業律師逃亡海外，因此也沒有逃亡動機。