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罵金溥聰痞子流氓都沒事 邱毅說了「這段話」慘賠20萬

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰，不滿被指稱為藍白合破局戰犯，對前立委邱毅、蔡正元、馬英九基金會前執行長蕭旭岑、媒體人王尚智提告求償各100萬元。台北地院審理認為，邱未經查證即稱金放出假的民眾黨不分區立委名單，已不法侵害金名譽權，判賠20萬元。

全案源於2023年10月間，國民黨、民眾黨力拚2024總統大選，考慮以「藍白合」搭檔對抗民進黨候選人，雙方卻對於如何產出最強候選人產生歧見，時任侯友宜競辦執行長金溥聰提出「開放式民主初選」遭白營反對，最終未能達成共識，合作破局。

包括邱毅、蔡正元、王尚智、蕭旭岑等人上節目或於社群媒體評論，指金溥聰受美國指使，不僅授意放出假的民眾黨不分區立委名單，破壞藍白合及侯友宜選情，還「砍殺」國民黨新世代小雞，甚至以「秦檜」、「太監」、「和珅」、「魏忠賢」等古人形容金。

金溥聰不滿，前後搜集4人合計14段言論，認為相關內容涉及不實，已侵害他的名譽權，提告求償各100萬元，但北院一審僅認定邱毅1段言論涉及不法，其餘13段言論均屬合理評論，應受言論自由保障。

北院指出，邱毅該段原話為「因為朱立倫要改邪歸正，所以在金小刀放出來的假的民眾黨不分區立委安全名單，除了打蔡正元之外，他把朱的岳父高育仁也擺進去，為什麼裡面有高的名字然後附註就是朱的岳父，為什麼，就是代表金已經正式跟朱決裂了嘛！」

北院表示，邱毅指金溥聰放出民眾黨不分區立委名單一事，雖辯稱曾向媒體人毛嘉慶求證，但毛到庭作證時僅稱「邱有問我假名單是否可能是金放出來的，我回邱『有可能』⋯之所以回答稱『有可能』，是因邱是我朋友，我既然沒辦法指出不可能，則就是有可能。」

毛嘉慶另也證稱，他雖曾在2016至2017年擔任國民黨發言人，但在2023年總統大選期間沒有任何黨籍，也沒在民眾黨擔任黨職，加上他已經不在第一線跑新聞，對於假名單的出處，無從考證。

北院認為，邱毅僅憑毛片面之詞，未經其他查證，即在節目上以肯定、直述語氣陳述假名單一事，導致民眾產生金偽造假資料以影響選情的不當聯想，足以讓金的品德、聲望或信譽受到貶義，確實侵害金的名譽權，自應負賠償責任。

北院審酌，金溥聰學歷為美國德州大學奧斯汀分校博士，曾任駐美代表、國安會秘書長；邱毅則為台大博士、曾任立委，考量雙方身份、地位、財產等情狀，認為邱應賠償20萬元為適當，並將判決全文張貼於邱臉書粉專7日，以回復金名譽。

至於批評金溥聰「掐死鄭麗文、卡死藍白小雞」、「保送賴清德」，甚至罵金是「暴徒」、「痞子」、「流氓」等言論，北院認為，由於議題涉及總統選舉、政黨發展等可受公評事項，縱使用語尖酸刻薄，令金感到不快，但未逾越合理評論範疇，判其餘3人免賠。可上訴。

前立委邱毅。聯合報系資料照
前立委邱毅。聯合報系資料照

金溥聰 邱毅 侯友宜 民眾黨 國民黨 藍白合

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