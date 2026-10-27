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高金素梅「選區跟總統一樣大」聘人向下授權 檢辯聲請傳喚張俊傑作證

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院審理無黨籍立委高金素梅涉貪案，今傳喚高金出庭。高金的委任律師說，高金素梅的選區範圍與總統一樣大，她將任用公費助理的事向下授權全權交由助理張俊傑處理，沒有經手聘用助理的事。

全案共起訴24人，高金素梅是最後一位出庭的被告，承審法官今進行起訴書犯罪事實比對，並要求檢辯提出證據調查，檢辯各提出十餘名證人清單，已逃亡遭通緝的張俊傑均均在列，檢辯聲請詰問張2小時，張下落不明，法官表示「我也很希望張俊傑能出現釐清案情」。

高金素梅委任律師鄭昱仁、鍾維翰、李依蓉辯護。鄭昱仁就高金素梅被控詐領公費助理費一節表示，高金素梅的選區具特殊性，她在認識張俊傑後，認為張有經驗，即將所有庶務交給張處理，立法院已三讀通過助理費是立委的實質補貼，助理費的問題困擾大家很久，司法應尊重立法院的看法。

鄭昱仁說，張俊傑了解助理更多更深，高金的服務範圍太大，不會去過問，涉及公費助理的事都授權張俊傑處理，且就助理費性質及卷呈現的資料，都沒有高金素梅詐領費用的證據，高金20多年對族人付出、連任7屆立委並不容易，不希望被誤會並承受不白之冤。

鍾維翰表示， 就公費助理費性質，新竹市長高虹安案判決承認是立委實質補貼，不論是實質補貼、人事費用或以大水庫理論論述，過去為此吵翻天，司法仍須以謙抑的態度面對爭議。

鍾維翰表示，高金素梅是山地原住民，工作是質詢、法案及接受選民陳情「她的選區範圍與總統一樣大」，於是將助理的事統交由張俊傑去處理，對於助理的聘任並不完全知情，就像公司董事長認識一級主管，不見得認識下一層級員工。

鍾說，檢方指控高金素梅詐領高金建華、陳智葟、張嘉琪、露子吉尤、林怡君等人的助理費，有些高金並不知情，有些有實質工作，例如，高金建華會開車載高金素跑原鄉部落、林怡君會協助編原民歷史與經營臉書「檢察官怎麼可以大筆一揮，就認定這些人沒有在為高金素梅工作？」

李依蓉為進口大陸防疫物資辯護，她表示，高金素梅只是在臉書號召捐防疫物資，沒有違反醫療器材管理法。

無黨籍立委高金素梅涉貪案，台北地院下午傳喚高金素梅（左二）出庭。記者邱德祥／攝影
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高金素梅前助理張俊傑破壞電子手環迄今下落不明，外傳背後有高人指點，利用專業知識脫逃。聯合報系資料照
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立委高金素助理張俊傑。聯合報系資料照
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高金素梅 張俊傑 證據 貪汙

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