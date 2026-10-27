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影／涉貪案北院開庭 高金素梅出庭

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導

無黨籍立委高金素梅被控詐領公費助理費等共787萬餘元，及違法輸入7萬4000劑中國製快篩試劑，遭台北地檢署起訴並具體求刑12年6月，台北地院下午首度傳喚高金素梅到庭，高金素梅不到2時即穿著「全黑」裝束、保持笑容到法院。對檢方指控的犯罪事實，高金素梅都說不知情，都是交由張俊傑來處理，高金面對媒體追問時表示：事實就是如此。

庭訊後，高金素梅接受採訪表示，這段時間有一股暗黑的勢力，不管透過司法也好，或者是特定媒體也好，對自己的抹黑或者是不實的指控，甚至於是貼上顏色的標籤，自己絕對不接受。自己從政24年來已經是七屆的立法委員了，自己的做人處世族人最清楚，自己的為人，立法委員的同事們也非常的清楚。

高金素梅說，所以剛剛在庭上所陳述的一切是自己內心想說的話，非常謝謝這段時間專業的律師團隊們給了非常多專業的指導和陪伴，謝謝各位朋友們給予堅強的後盾、支持跟信任。接著下來，會繼續抬頭挺胸繼續的往前走，也希望族人朋友們不要擔心，我很好，謝謝。

高金素梅偵查中對檢方指控的犯罪事實，大部分推稱不復記憶、或表示均交由張俊傑處理，目前張已逃亡，高金素梅稍早在庭上的時候都說不知情，都是交由張俊傑來處理，高金只淡淡的說：事實就是如此，接著轉頭就離開。

無黨籍立委高金素梅涉貪案，法官訂下午首度傳喚高金素梅出庭答辯，高金素梅不到2時即穿著「全黑」裝束、保持笑容。記者邱德祥／攝影
無黨籍立委高金素梅涉貪案，法官訂下午首度傳喚高金素梅出庭答辯，高金素梅不到2時即穿著「全黑」裝束、保持笑容。記者邱德祥／攝影

對檢方指控的犯罪事實，高金素梅都說不知情，都是交由張俊傑來處理，高金面對媒體追問時表示：事實就是如此。記者邱德祥／攝影
對檢方指控的犯罪事實，高金素梅都說不知情，都是交由張俊傑來處理，高金面對媒體追問時表示：事實就是如此。記者邱德祥／攝影

對檢方指控的犯罪事實，高金素梅都說不知情，都是交由張俊傑來處理，高金面對媒體追問時表示：事實就是如此。記者邱德祥／攝影
對檢方指控的犯罪事實，高金素梅都說不知情，都是交由張俊傑來處理，高金面對媒體追問時表示：事實就是如此。記者邱德祥／攝影

高金素梅 北院 快篩試劑 貪汙

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