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伴手禮名店「六月初一」涉逃稅免繳罰款1.1億 沈劭蘭出庭全否認

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地檢署偵辦前中區國稅局簡任稽核王志益貪汙弊案，發現他違法利用職權替2家公司逃稅、免繳罰款共8220萬元，有3名會計師當白手套居間聯繫、私吞賄款，更起訴伴手禮名店「六月初一」負責人沈劭蘭逃漏稅、免繳罰款高達1億1756萬元，沈今出庭全否認，表示希望法官還她清白。

檢方起訴指出，春錫公司魏姓董事長面臨補繳鉅額稅金、罰款，王志益授意林姓會計指導魏製作不實說明書，讓其逃稅、免繳罰鍰5691萬，魏事後拿560萬元賄款酬謝王。

檢方也查出，林姓會計另涉嫌利用會計專業，使八結、六月初一公司虛增成本費用，幫助兩公司逃漏營利事業所得稅8747萬4737元。

此外，林還在力道公司股東往來查核案，協助製作不實說明書，使沈劭蘭取得3009萬4947元不法利益，並佯稱需500萬元疏通國稅局人員，向沈詐得400萬元至500萬元。

台中地院今首開準備程序庭，傳喚春錫公司魏姓負責人、許姓妻子，以及六月初一、八結公司負責人沈劭蘭到庭；法官黃立宇詢問是否認罪，魏、許就被訴貪汙圖利等均全部坦承，其辯護人以2人偵查中自白、繳回不法所得，其情可憫，請求改簡易判決，宣告緩刑。

沈劭蘭則表示，對於檢方起訴她逃漏稅捐，她有意見，她全部否認。沈表示，她唯一的要求是要會計師依法處理，她不想每年被查稅，只想專心經營公司，她也沒有逃漏稅的想法，且會計師和國稅局協商後開出6張稅單，公司分3年6期繳完。

沈也表示，她沒有指示會計師做假帳，請求法官還她清白。

黃立宇也詢問，是否有交付財物給林姓會計？沈坦承有拿400萬元給林，林來回去國稅局多次，但自己不知對方拿錢的目的，林也沒告知她要用於行賄公務員，但自己有懷疑林可能要騙她錢。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

六月 伴手禮 罰款

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