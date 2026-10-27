涉貪出庭辯無罪 高金素梅：扭曲的報導貼了我不實標籤

無黨籍立委高金素梅涉貪案，法官訂今天下午2時30分首度傳喚高金素梅出庭答辯，高金素梅當庭表示，「我否認犯罪」，隨即要求說明機會，高金素梅說，這段時間一些輿論刻意對她做出扭曲的報導，貼上不實的標籤，衷心懇請法官明鑒，還她和團隊應有的清白

高金素梅表示，她從政24年來，以原住民族立法委員的責任自許，從無到有，推動了原住民族相關法律的立法和落實；她努力梳理了原住民族被忽略的歷史，讓族人們找回了應有的民族尊嚴，自豪地穿上了美麗的族服。

高金說，原住民族的選區除了55個原鄉跟746個部落之外，還有超過百分之60的人口移居到都會區域，面對這樣遼闊的選區，她辦公室有限的助理團隊必須要分層分工、合作處理許多政策項目和陳情案件。

高金表示，為了發揮應有的工作效率，她始終秉持著疑人不用、用人不疑的原則，充分授權團隊，去努力完成工作。這讓她可以專心地問政，走訪部落基層。也因為這樣群策群力的努力，讓她能夠走遍過去立法委員們沒能走遍的所有部落和都會。她要感謝助理團隊的辛勞，更要感謝族人們用節節高升的選票，肯定了她們七屆以來的努力。

高金素梅表示，2022年五、六月間，台灣的新冠疫情異常嚴峻，防疫物資的供應出現缺口，原鄉情勢更加嚴峻。作為一個民意代表，看到這麼嚴重的情況，必須要有責任感，想方設法地去努力解決這個人命關天的緊急問題。

為此，她公開提出了「人間有情，社會有愛」的號召，呼籲民眾能踴躍捐獻防疫物資，不分族群，送給需要的人。她的助理團隊不顧防疫的風險，將這些民眾捐贈的快篩試劑、防疫口罩和相關物資，深入發放到原鄉部落，目的就只有一個，那就是及時救急，防疫停損。

高金素梅表示，起訴書所列舉的罪名，完全抹煞了她和助理團隊這20多年來守護部落的初心和捍衛部落的努力。

高金最後表示，這段時間以來，一些輿論刻意對她做了扭曲的報導，貼上了不實的標籤。但她知道，族人們和朋友們都了解我的處事和為人，衷心懇請法官明鑒，能依據事實，本於證據，明察秋毫審理此案，還她和她的團隊應有的清白。