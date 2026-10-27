高雄議員參選人張騏晟涉賄選獲交保橋檢抗告遭駁回 老爸、胞兄維持收押

無黨籍高雄市議員參選人張騏晟與前高雄市海洋局長父親張漢雄、胞兄張鈞華等人，涉嫌發送西點禮盒賄選及造假漁民資格遭檢調搜索，法院裁定張漢雄、張鈞華羈押禁見，張騏晟則以200萬元交保，張漢雄父子及檢方不服提起抗告，高雄高分院今早裁定駁回，張漢雄、張鈞華維持收押，張騏晟維持交保。

張騏晟綽號「二哥」，擁有高科大水產科技產業博士學位，曾創辦電商平台推廣海鮮，扎根地方超過10年，其家族實力雄厚，父親張漢雄曾任梓官鄉長、鄉代會主席、區漁會總幹事及高雄市海洋局長，胞兄張鈞華則為現任梓官區漁會總幹事，家族長期掌控當地漁會資源。

橋頭地檢署日前接獲賄選情資，由檢察長郭景東指派主任檢察官蘇恒毅、檢察官嚴維德指揮調查局高雄市處及高雄市刑大，於昨天兵分15路大動作搜索張騏晟競選總部、住處及梓官區漁會等15處，當場查扣相關證物，並傳喚候選人、共犯及選民共27人到案說明。

檢調調查，張騏晟為求順利當選，涉嫌於今年5月間，與競選團隊在岡山、橋頭等地餐廳，假借舉辦母親節餐會名義，無償交付市價超過490元的西點禮盒數十盒給選區選民。

此外，張騏晟的父親與胞兄更涉嫌自2025年間起，夥同多名漁會工作人員以不實文件協助不具漁民身分者取得資格與未來補助，以此作為投票支持的對價，要求至少10名選民投票相挺。

檢方調查，張騏晟涉於5月間與競選團隊在岡山、橋頭區餐廳等地，假借母親節餐會場合，交付數十盒市價超過490元的西點禮盒給具有投票權的選民。

檢方認為，張騏晟、張漢雄、張鈞華等3人涉犯投票行賄、加重詐欺、行使業務登載不實文書等罪嫌重大，有湮滅證據及勾串共犯、證人等羈押原因，有羈押必要，訊後向橋頭地方法院聲請羈押禁見，3名共犯及10名選民，分別以10萬元至30萬元不等金額交保，其餘則請回。

橋頭地院審理後，裁定張騏晟以200萬元交保，並限制其不得與同案共犯及相關人員接觸聯繫或發表相關意見，張漢雄與張鈞華父子兩人，則裁定羈押禁見2個月，兩人隨即提起抗告；張騏晟交保部分則由檢方提抗告，今高雄高分院均裁定駁回。