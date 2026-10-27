快訊

人氣AV女優突消失！揭失蹤真相遭GPS監控1年 昔日收入竟一毛不剩

不藏了？南韓邊境星巴克驚見北韓裝甲車 遊客目睹嚇壞「罕見畫面曝」

中職／自由球員年資公布！獅隊陳重羽、潘傑楷動向最受關注

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄議員參選人張騏晟涉賄選獲交保橋檢抗告遭駁回 老爸、胞兄維持收押

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

無黨籍高雄市議員參選人張騏晟與前高雄市海洋局長父親張漢雄、胞兄張鈞華等人，涉嫌發送西點禮盒賄選及造假漁民資格遭檢調搜索，法院裁定張漢雄、張鈞華羈押禁見，張騏晟則以200萬元交保，張漢雄父子及檢方不服提起抗告，高雄高分院今早裁定駁回，張漢雄、張鈞華維持收押，張騏晟維持交保。

張騏晟綽號「二哥」，擁有高科大水產科技產業博士學位，曾創辦電商平台推廣海鮮，扎根地方超過10年，其家族實力雄厚，父親張漢雄曾任梓官鄉長、鄉代會主席、區漁會總幹事及高雄市海洋局長，胞兄張鈞華則為現任梓官區漁會總幹事，家族長期掌控當地漁會資源。

橋頭地檢署日前接獲賄選情資，由檢察長郭景東指派主任檢察官蘇恒毅、檢察官嚴維德指揮調查局高雄市處及高雄市刑大，於昨天兵分15路大動作搜索張騏晟競選總部、住處及梓官區漁會等15處，當場查扣相關證物，並傳喚候選人、共犯及選民共27人到案說明。

檢調調查，張騏晟為求順利當選，涉嫌於今年5月間，與競選團隊在岡山、橋頭等地餐廳，假借舉辦母親節餐會名義，無償交付市價超過490元的西點禮盒數十盒給選區選民。

此外，張騏晟的父親與胞兄更涉嫌自2025年間起，夥同多名漁會工作人員以不實文件協助不具漁民身分者取得資格與未來補助，以此作為投票支持的對價，要求至少10名選民投票相挺。

檢方調查，張騏晟涉於5月間與競選團隊在岡山、橋頭區餐廳等地，假借母親節餐會場合，交付數十盒市價超過490元的西點禮盒給具有投票權的選民。

檢方認為，張騏晟、張漢雄、張鈞華等3人涉犯投票行賄、加重詐欺、行使業務登載不實文書等罪嫌重大，有湮滅證據及勾串共犯、證人等羈押原因，有羈押必要，訊後向橋頭地方法院聲請羈押禁見，3名共犯及10名選民，分別以10萬元至30萬元不等金額交保，其餘則請回。

橋頭地院審理後，裁定張騏晟以200萬元交保，並限制其不得與同案共犯及相關人員接觸聯繫或發表相關意見，張漢雄與張鈞華父子兩人，則裁定羈押禁見2個月，兩人隨即提起抗告；張騏晟交保部分則由檢方提抗告，今高雄高分院均裁定駁回。

前高雄市海洋局長張漢雄之子張騏晟以無黨籍身分投入議員選戰，因涉賄選獲得交保，檢方提抗告被駁回。圖／取自張騏晟臉書
前高雄市海洋局長張漢雄之子張騏晟以無黨籍身分投入議員選戰，因涉賄選獲得交保，檢方提抗告被駁回。圖／取自張騏晟臉書

張騏晟 議員 2026九合一選舉 高雄市選舉 賄選

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新北檢選前查緝選舉賭盤 4波掃蕩羈押4人

吳俊立免羈押原因曝光 台東地檢署說明赴醫院拘捕過程合法

涉農路案開羈押庭 吳俊立住院遭拘提

涉詐助理費645萬元 澎湖前議員陳慧玲二審再獲緩刑但要上4堂法治課

相關新聞

拋民主初選釀藍白合破局？金溥聰遭指戰犯告贏了 法院判邱毅賠20萬

前國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰，不滿被指稱為「藍白合破局戰犯」，對前立委邱毅、蔡正元、馬英九基金會前執行長蕭旭岑、媒體人王尚智提告求償各100萬元，另刊登判決全文3月。台北地院今宣判，一審判邱得賠償20萬元，其餘之訴駁回。仍可上訴。

一次小產爆不倫⋯士官督導長床戰女同袍遭汰除 提告空軍吞敗

空軍防空暨飛彈指揮部前王姓士官督導長爆出不倫，連續3年間與同連女軍官互稱「老公」、「老婆」，甚至發生性行為，事後被記2大過，遭核定不適服現役退伍汰除。王不服退伍處分，提起行政訴訟救濟；台北高等行政法院認定，軍方在人事評議委員的組成及調查程序均無不法，一審判王敗訴。可上訴。

高金素梅涉貪保持笑容「全黑」裝束到案 律師團2人是前司法官

無黨籍立委高金素梅涉貪案，法官訂今天下午2時30分首度傳喚高金素梅出庭答辯，高金素梅不到2時即穿著「全黑」裝束、保持笑容到法院，未對案情及「核心共犯」張俊傑逃亡遭通緝之事發表任何說法。

高金素梅「選區跟總統一樣大」聘人向下授權 檢辯聲請傳喚張俊傑作證

台北地院審理無黨籍立委高金素梅涉貪案，今傳喚高金出庭。高金的委任律師說，高金素梅的選區範圍與總統一樣大，她將任用公費助理的事向下授權全權交由助理張俊傑處理，沒有經手聘用助理的事。

伴手禮名店「六月初一」涉逃稅免繳罰款1.1億 沈劭蘭出庭全否認

台中地檢署偵辦前中區國稅局簡任稽核王志益貪汙弊案，發現他違法利用職權替2家公司逃稅、免繳罰款共8220萬元，有3名會計師當白手套居間聯繫、私吞賄款，更起訴伴手禮名店「六月初一」負責人沈劭蘭逃漏稅、免繳罰款高達1億1756萬元，沈今出庭全否認，表示希望法官還她清白。

高金素梅盼族人不要擔心 稱暗黑勢力透過司法抹黑：絕對不接受

無黨籍立委高金素梅涉貪案，高金素梅今出庭作無罪答辯，高金庭後次受訪表示，這段時間有一股暗黑勢力，不管透過司法也好，特定媒體也好，對抹黑、不實指控，甚至貼上顏色標籤「我絕對不接受」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。