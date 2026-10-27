一次小產爆不倫⋯士官督導長床戰女同袍遭汰除 提告空軍吞敗

空軍防空暨飛彈指揮部前王姓士官督導長爆出不倫，連續3年間與同連女軍官互稱「老公」、「老婆」，甚至發生性行為，事後被記2大過，遭核定不適服現役退伍汰除。王不服退伍處分，提起行政訴訟救濟；台北高等行政法院認定，軍方在人事評議委員的組成及調查程序均無不法，一審判王敗訴。可上訴。

判決指出，王原為空軍防空暨飛彈指揮部792旅第613營士官督導長。2018年4月起，已婚的他竟與同連女軍官發展出不當男女關係，私下不僅互稱「老公」、「老婆」，2人還在營外發生多次性關係，留有多張親密照片、書信。

直到2021年10月間，女軍官一次懷孕小產，她的配偶前去花蓮探望，才發現這些外遇鐵證，憤而向國防部檢舉。

王事後被軍方記大過2次，另遭評定年度考績為「丙上」。2025年1月，空軍防空暨飛彈指揮部召開不適服現役人事評議會，認為王因受有2大過處分，決議他不適服現役；經再審維持相同結論，空軍司令部於同年3月間核定王退伍。

王不服主張，攤開他歷年考績多為甲等，且多次累積獎章、嘉獎或記功，縱使有檢舉案發生，他仍盡心完成工作任務，在營工作表現更是積極，未因此對工作產生消極抵抗態度及逃避任何責任，並無任何不適服現役的情形。

空軍司令部則駁斥，王在案發後在工作態度轉變上頗大，有一半時間皆安排休假，2個月内休假多達32天，同時考量他身為已婚資深幹部未能以身作則，甚至在行政調查中反覆說詞、串供，嚴重斲傷軍譽，原退伍處分並無違誤。

北高行審理指出，有關王是否「適服現役」，依陸海空軍軍官士官服役條例及考評具體作法規定，除年度考績丙上以下，還須針對受考人在考評前1年內的個人平日生活考核、工作態度、受懲罰或事實發生所生影響等，進行綜合評估。

北高行審酌，軍方人事評議會中指出，王近期在工作上較不上心，2個月間就有一半時間休假，並無繼續服役的意願與決心，且因未能謹守性別分際，無論後續歷練任何職務，都可能存有高度風險等，更遑論他在調查中有不實陳述、串供行徑，心態可議。

北高行指出，軍方確實根據王在考評前1年內「近期表現」作為主要考量，詳實進行綜合考評，並非以單一事項作為判斷，又相關人事會議的委員組成、性別比例等，均合法合規，最終核定不適服現役退伍，查無違法之處，應予維持，一審判王敗訴。仍可上訴。